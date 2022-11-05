За последние несколько лет в сегменте поисковиков произошел бурный рост, тогда как поисковые результаты Google вызывают все больше нареканий.

Google – далеко не единственный поисковик, который хорошо справляется со своими задачами. Существует множество различных сервисов, однако мало кто о них слышал.

В данной заметке речь пойдет об интересных альтернативах, которые могут составить конкуренцию поисковому гиганту, а в чем то даже лучше, чем он.

DuckDuckGo

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DuckDuckGo – довольно популярный альтернативный поисковик с открытым исходным кодом. Помимо собственного алгоритма, он также использует результаты Yahoo, Bing и "Википедии", что позволяет выдать более релевантный результат пользователю на запрос.

Сильной стороной DuckDuckGo является его конфиденциальность. Разработчики заявляют, что поиск не собирает и не аккумулирует ваши данные, не хранит никаких логов, а использование файлов cookies практически не встречается. Приватность поисковика максимальная, поэтому можно не переживать о персонализированных результатах выдачи.

Что важно, данный поисковик формирует только ту картину, которую вы ищете согласно запросу в строке – никаких дополнительных фильтров на основе ваших прошлых поисков или других данных. Это также касается таргетной рекламы, которая формируется на основе запросов.

Вдобавок при помощи DuckDuckGo можно легко искать информацию на других языках, тогда как Google персонализирует выдачу по региону.

You.com

You.com – отличное решение, когда нужно более "глубокий" поиск. Система анализирует данные и формирует результат не на основе кратких вхождений, а на базе более сложных "выжимок" из различных источников, включая соцсети, сообщества и форумы.

You.com относительно молодой поисковик, благодаря чему он обладает современным интерфейсом и приятным дизайном. Сами результаты по запросу подаются в приятном, структурированном виде. В основном, это блочная система с разбивкой на категории.

Во время написания запроса, You.com выдает подсказки с релевантными результатами для повышения точности найденной информации. А в выдачу попадают не только самые посещаемые и популярные сайты, но и малоизвестные проекты при условии, что у них есть правильный ответ на вопрос.

По сути, сервис применяет более комплексный подход и находит решение, которое система Google не выдала бы.

StartPage

StartPage – поисковик, который работает на основе Google. Однако в отличие от последнего, StartPage сохраняет вашу анонимность и не использует ваших приватных данных.

Сервис использует специальные алгоритмы и прокси, чтобы обеспечить безопасность ваших данных. Вы получаете результаты Google, однако не рискуете потом утонуть в сотнях сообщений рекламы. В системе есть также приватный режим, который предотвращает возможность других сайтов собирать информацию о вас.

Фактически, это тот же гугл, но без "слежки".

Swisscows

Swisscows – швейцарский надежный сервис, который анализирует поисковой запрос более глубоко и позволяет получить более точные результаты.

На основе машинного обучения, система понимает контекст вашего поиска и позволяет найти именно то, что нужно. Монетизация системы осуществляется за счет рекламы, которая учитывает ваши поисковые запросы. Подходит, когда необходимо найти более релевантные сайты с лучшей информацией.

Swisscows пригодится, если вам нужен честный поисковик, который выдает результаты основываясь на ваших запросах, а не на топе сайтов.

Dogpile

Dogpile – поисковик, который использует большинство результатов от популярных сервисов и комбинирует их в собственный, релевантный вариант.

Из основных плюсов здесь – это гораздо меньше рекламы, особый алгоритм анализа результатов поисковиком для предоставления актуальной страницы пользователю. Подходит, когда нужно собрать "костяк" информации сразу со всех систем.

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