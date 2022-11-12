Функция автоматического объединения дубликатов в смартфонах есть давно. Она помогает пользователям экономить время на таких задачах.

Резервное копирование – частая проблема, которая может появляться в смартфонах Android. Будь-то случайно, или при использовании нескольких сим-карт есть вероятность получить забитую телефонную книгу контактами-дубликатами.

Такие строки имеют одинаковое название, одинаковые номера и другие данные. Они занимают место и немного даже раздражают. О том как быстро почистить и объединить контакты разными способами и будет эта статья.

Удаление дубликатов вручную на Android

Если дубликатов не так много, их легко можно удалить вручную. Обязательно убедитесь, что контакты действительно дублируются и номера в записях одинаковые.

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Найдите нужный контакт в системном приложении "Контакты" и нажмите "Изменить контакт". Выберете из выпадающего списка значение "Удалить" и подтвердите действие. Ненужный контакт удалится.

Удаление дубликатов в стандартной телефонной книге Android

Стандартное приложение "Контакты" может удалить дубликаты автоматически.

Для этого необходимо открыть телефонную книгу, зайти в меню и выбрать "Объединить и исправить". Найдите пункт "Объединить контакты" и нажимайте "Объединить" для того, чтобы избавиться от дублей или "Объединить все", чтобы почистить весь телефонный список разом.

Удаление дубликатов через "Google Контакты"

То же самое можно сделать и через веб-версию "Google Контактов" из браузера. Способ актуальный, если под рукой есть компьютер.

Перейдите по ссылке на Google Контакты и выберите "Объединить и исправить" в меню сбоку. После этого, нажмите "Объединить" для единичных контактов или "Объединить все", чтобы исправить все одним кликом.

Как удалить контакты дубликаты из телефона в надстройке производителя

Если операционная система Android у вас не "чистая", а имеет дополнительные модификации от производителя, то параллельно с телефонной книгой идут фирменные приложения с функцией удаления дубликатов контактов.

Запустите приложение "Телефон" найдите пункт "Контакты" и перейдите в настройки. Выберите "Объединение дубликатов" и нажмите "Объединить" для предложенных из списка вариантов.

Удаление дубликатов через специальные приложения

Существует множество приложений для удаления дубликатов, которые отличаются полезным функционалом и простотой в использовании. Одно из самых популярных приложений – Cleaner. Оно полностью бесплатное и позволяет пользователю эффективно очищать свой телефон.

После запуска приложения нажмите на вкладку "Слияние" и запустите процесс. Подтвердите действие и приложение самостоятельно обработает все дубликаты.

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