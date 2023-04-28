Приложение полностью бесплатное, но работает только на смартфонах с iOS 16 и на компьютерах c macOS 13.

Для iOS-устройств вышло новое приложение на базе ChatGPT. Оно воплощает "вирусного" чат-бота в виде виртуального персонажа – женщины по имени Энни, с которой можно общаться "лицом к лицу" в реальном времени в режиме видеозвонка.

Утилита под названием Call Annie полностью бесплатная, но работает только на смартфонах с iOS 16 и на компьютерах c macOS 13. Такие ограничения обусловлены "тяжелым" алгоритмом преобразования текста в визуальные эффекты в режиме реального времени.

Создатели приложения отмечают, что подобный формат общения с чат-ботом является более удобным и быстрым, чем написание текстовых запросов. Цифровой персонаж отвечает с минимальной задержкой, так что темп беседы не проседает. Однако ее голос пока звучит механически.

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Энни, к слову, понимает и украинский язык (то есть, переводит его на английский и обрабатывает), но отвечать может только на английском, итальянском и испанском. Благодаря этому ее можно использовать как бесплатный тренажер английского.

Пользователи, которые уже успели опробовать приложение, поделились своим опытом, отметив, что ощущение разговора будто с реальным человеком. Как это происходит на деле – смотрите ниже.

ChatGPT с момента запуска в начале 2023 года вызвал настоящий ажиотаж в мире хай-тек. Этот чат-бот способен легко и уверенно отвечать на самые разные вопросы, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде, а по скорости роста обогнал даже TikTok.

В середине марта чат-бот ChatGPT обновили до языковой модели GPT-4. Теперь нейросеть способна понимать не только текст, но и распознавать изображения – и может объяснить даже значение мемов. Ожидается, что выходящая в конце 2023 года модель GPT-5 достигнет ранее невиданного уровня ИИ.

Ранее создатели ChatGPT объявили о старте программы вознаграждений по нахождению ошибок в своем чат-боте. Тем, кому удастся обнаружить уязвимости в работе и недостатки ChatGPT, заплатят от 200 до 20 000 долларов.

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