Презентация серии флагманов Samsung Galaxy S24 намечена на 17 января. За неделю до анонса секретов почти не осталось: нам уже известны характеристики, дизайн и даже европейские цены. Новая утечка раскрыла серьезный минус базовых моделей, который смутит многих покупателей.
Слухи говорили о том, что Galaxy S24 Ultra будет единственной моделью в линейке на базе платформы Snapdragon 8 Gen 3, и сейчас эти данные подтвердились: базовые S24 и S24+ получат процессор Exynos 2400 – речь идет о версиях для европейских стран.
Exynos – это фирменные чипы Samsung, которые хоть неплохо показывают себя в тестах, практически при любом раскладе слабее конкурентов от Qualcomm. И это даже с учетом того, что за последние пару лет Snapdragon тоже прибавили в мощности: тесты показали, что он на 30% мощнее Apple A17 Pro, который стоит в новых айфонах.
Топовый же Galaxy S24 Ultra получит Snapdragon 8 Gen 3 везде, в том числе в Европе, причем разогнанную его версию и сразу до рекордных 3,4 ГГц. На момент выхода это будет самый мощный Android-смартфон на рынке. Для сравнения, у Exynos 2400 частота достигает 3,21 ГГц.
Согласно утечкам, компания собирается реализовать в линейке Galaxy S24 все самые актуальные тренды и "фишки". Как минимум, мы слышали о спутниковой связи и титановой рамке, а батарею прокачают по технологии электромобилей, благодаря чему автономность станет еще внушительней.
Однако основной упор будет сделан на искусственном интеллекте (ИИ). С осени производитель продвигает бренд Galaxy AI, поэтому ждем от новинок много умных функций. Одна из таких – голосовой переводчик, который будет активироваться во время телефонных звонков и переводить речь в реальном времени.
Презентация серии Galaxy S24 и других гаджетов Samsung состоится 17 января в 8 вечера.