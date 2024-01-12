Базовые модели Galaxy S24 будут частично переведены на собственные чипы компании. Это затронет европейских пользователей.

Презентация серии флагманов Samsung Galaxy S24 намечена на 17 января. За неделю до анонса секретов почти не осталось: нам уже известны характеристики, дизайн и даже европейские цены. Новая утечка раскрыла серьезный минус базовых моделей, который смутит многих покупателей.

Слухи говорили о том, что Galaxy S24 Ultra будет единственной моделью в линейке на базе платформы Snapdragon 8 Gen 3, и сейчас эти данные подтвердились: базовые S24 и S24+ получат процессор Exynos 2400 – речь идет о версиях для европейских стран.

Exynos – это фирменные чипы Samsung, которые хоть неплохо показывают себя в тестах, практически при любом раскладе слабее конкурентов от Qualcomm. И это даже с учетом того, что за последние пару лет Snapdragon тоже прибавили в мощности: тесты показали, что он на 30% мощнее Apple A17 Pro, который стоит в новых айфонах.

Видео дня

Топовый же Galaxy S24 Ultra получит Snapdragon 8 Gen 3 везде, в том числе в Европе, причем разогнанную его версию и сразу до рекордных 3,4 ГГц. На момент выхода это будет самый мощный Android-смартфон на рынке. Для сравнения, у Exynos 2400 частота достигает 3,21 ГГц.

Согласно утечкам, компания собирается реализовать в линейке Galaxy S24 все самые актуальные тренды и "фишки". Как минимум, мы слышали о спутниковой связи и титановой рамке, а батарею прокачают по технологии электромобилей, благодаря чему автономность станет еще внушительней.

Однако основной упор будет сделан на искусственном интеллекте (ИИ). С осени производитель продвигает бренд Galaxy AI, поэтому ждем от новинок много умных функций. Одна из таких – голосовой переводчик, который будет активироваться во время телефонных звонков и переводить речь в реальном времени.

Презентация серии Galaxy S24 и других гаджетов Samsung состоится 17 января в 8 вечера.

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