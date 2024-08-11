В турецком правительстве заявили, что провели переговоры с представителями соцсети.

Турция возобновила доступ к американской социальной сети Instagram в субботу, 10 августа, после более чем недельной блокировки по всей стране, пишет Business Standard.

Отмечается, что Управление по вопросам информационно-коммуникационных технологий страны запретило доступ к Instagram 2 августа без указания конкретной причины. Позже чиновники заявили, что запрет был наложен из-за того, что социальная сеть не соблюдает турецкие законы.

"В переговорах с представителями Instagram нас заверили, что наши запросы будут удовлетворены, особенно те, что касаются преступной деятельности, и пообещали, что мы будем работать вместе над средствами цензуры пользователей", – заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

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Он пояснил, что цель платформы – обеспечить соблюдение турецкого законодательства, а в случаях его нарушения – быстрое и эффективное вмешательство. Чиновник добавил, что все аккаунты, принадлежащие террористическим организациям, будут запрещены, а весь контент, пропагандирующий такие организации, будет удален.

По данным новостной компании по цифровому маркетингу We Are Social Media, Instagram имеет более 57 миллионов пользователей в Турции, стране с 85-миллионным населением. По оценкам Ассоциации операторов электронной коммерции, Instagram и другие социальные медиа-платформы ежедневно генерируют около 930 миллионов турецких лир (27 миллионов долларов) электронной коммерции.

Блокировка соцсетей в мире

Турция в начале августа внезапно заблокировала доступ к социальной медиа-платформе Instagram. Как предполагали СМИ, запрет может быть связан со смертью главаря ХАМАС Исмаила Хании, убитого в Тегеране 31 июля. Ранее представитель администрации турецкого президента Эрдогана Фахреттин Алтун пригрозил, что против Instagram могут принять меры за "активное препятствование" постам с соболезнованиями в связи с гибелью Хании.

Ранее УНИАН писал, что российские пользователи YouTube начали жаловаться на полную остановку работы популярного видеохостинга. Ранее сообщалось, что власти РФ планируют окончательно заблокировать видеосервис уже в сентябре.

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