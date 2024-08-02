СМИ предполагают, что запрет может быть связан со смертью главаря ХАМАС Исмаила Хании.

Турция внезапно заблокировала доступ к социальной медиа-платформе Instagram, с утра 2 августа пользователи могут получить доступ к ней лишь через сервисы VPN. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на регулятора инфотехнологий страны.

Причина и срок запрета не указаны, мобильное приложение платформы также недоступно.

Как предполагают СМИ, запрет может быть связан со смертью главаря ХАМАС Исмаила Хании, убитого в Тегеране 31 июля.

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Ранее представитель администрации турецкого президента Эрдогана Фахреттин Алтун пригрозил, что против Instagram могут быть приняты меры за "активное препятствование" постам с соболезнованиями в связи с гибелью Хании.

2 августа в Турции объявлен днем траура по Исмаилу Хании. Власти страны поддерживали близкие отношения с радикальной палестинской группировкой ХАМАС, признанной террористической в ЕС, США, Израиле и ряде других стран. В апреле президент Эрдоган встречался в Турции с Исмаилом Ханией и назвал террористов "группой сопротивления".

Убийство Исмаила Хании - что известно

Лидер палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания был убит в своей резиденции в Тегеране 31 июля. Как пишет саудовское издание Al Hadath, частную резиденцию Хании поразили управляемой ракетой. Практически сразу после этого появились сообщения, что за атакой стоит Израиль.

Позже издание CNN со ссылкой на свои источники написало. что Хания погиб от бомбы, которая была заложена в гостевом доме, где он остановился

Смерть политического лидера ХАМАС вызвала у экспертов опасения относительно начала ирано-израильской войны. Сын Исмаила Хании Абдул Салам заявил, что палестинцы "будут бороться, пока не достигнут свободы".

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