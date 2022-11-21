В Украине, где зима проходит при температуре ниже 0 градусов, телефон на холоде рискует разрядиться в любой момент.

В зимние холода на улице становится проблематичным использование смартфонов. Все дело в том, что среднестатистический аккумулятор в смартфоне содержит литий-ионные батареи, которые при температуре ниже нуля быстрее "истощаются".

В Украине, где зима проходит при температуре ниже 0 градусов, телефон на холоде рискует разрядиться в любой момент. Как этого избежать и что делать если это случилось и поговорим.

Во-первых, не следует переживать, что смартфон, который отключился на морозе или стал работать некорректно из-за холода, испорчен. Страшного в этом ничего нет, а для решения проблемы просто нужно оставить его в теплом помещении на некоторое время. Сразу же пытаться включить аппарат не стоит – дайте ему немного "прийти в себя".

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Не держите телефон на холоде дольше 10 минут

Звучит очевидно, но лучший способ сохранить смартфон в рабочем состоянии – защитить его от холода. Храните его во внутреннем кармане, ближе к телу. Как вариант, можно купить специальный нагревательный чехол.

Согревайте смартфон постепенно – если вы с улицы зашли в теплое помещение, положите телефон в карман, чтобы он мог постепенно адаптироваться к более высокой температуре. Все потому, что из-за резкого перепада температур в корпусе может образоваться конденсат.

Используйте гарнитуру

Если нужно совершить звонок, а на улице холодрыга, пользуйтесь наушниками или Bluetooth-гарнитурой.

В идеале же будет ограничить разговоры по телефону на морозе или переписки в мессенджерах – чем меньше аппарат будет находиться на холоде, тем лучше.

Вы когда-нибудь слышали о перчатках с сенсорным экраном?

Если у вас нет выбора, кроме как использовать смартфон на улице на морозе, купите себе пару сенсорных перчаток со вставками на кончиках пальцев. Они передают электрические импульсы кожи на дисплей мобильного телефона.

Стоят они, как правило, дешево, но в разы минимизируют риск уронить телефон, постоянно снимая и одевая обычные перчатки.

Заряжайте смартфон только в тепле

Если батарея смартфона разрядится на морозе, не спешите заряжать ее сразу же по приходу домой. Оставьте гаджет в теплом помещении хотя бы на 20 минут, а затем включите в сеть.

Однако ни в коем случае не кладите телефон близко к батарее или обогревателю, чтобы ускорить этот процесс, так как вы можете нанести ему серьезные повреждения.

Ранее УНИАН рассказывал, нужно ли заряжать телефон до 100%, когда лучше всего ставить его на зарядку, а также делился советами по уходу за батареей.

Также делились советами, что нужно сделать сразу после покупки нового Android-смартфона. Считается, что операционная система от Google намного функциональнее, но сложнее в осваивание по сравнению с iOS, которая стоит в айфонах.

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