Ожидается, что инновационный смартфон с ИИ перевернет мир технологий, как это сделал iPhone в 2007 году.

Бывшие топ-менеджеры Apple, заручившись поддержкой главы OpenAI Сэма Альтмана, готовят уникальный смартфон для эпохи нейросетей. Ожидается, что он будет радикально отличаться от тех смартфон, которые сегодня доступны на рынке, сообщает издание Bloomberg.

Журналисты напомнили, что в 2019 году один из создателей iPhone, Джони Айв, покинул компанию Apple и организовал собственный стартап LoveFrom. С того времени он заручился поддержкой создателя ChatGPT, а накануне "завербовал" ключевого сотрудника Apple Танга Тана, который отвечал за дизайн iPhone, Apple Watch и различных аксессуаров,

Сам Джонни Айв проработал в Apple почти 30 лет и участвовал в создании ряда культовых устройств, в том числе планшетов и компьютеров. Однако в 2019 году специалист покинул компанию, чтобы сосредоточиться на собственном проекте. По данным Bloomberg, теперь Айв участвует в создании гаджета, который может "перевернуть мир технологий", как это сделал iPhone в 2007 году.

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Что именно это будет за устройство, не сообщается, но известно, что бывшие сотрудники Apple будут отвечать за дизайн и аппаратную составляющую, а Сэм Альтман предоставит необходимое программное обеспечение. Последний также уговорил председателя SoftBank Group Corp Масаеши Сона сделать многомиллиардные инвестиции в новую компанию.

Напомним, незадолго до этого другие экс-сотрудники Apple основали стартап Humane, который в ноябре 2023 года представил "смартфон будущего" – без экрана и размером с пейджер. Информация озвучивается через динамик или транслируется на ладонь через проектор.

Сама Apple этим летом показала очки смешанной реальности. Vision Pro – это совершенно новый гаджет компании: в компании верят, что со временем гарнитура заменит и смартфон, и компьютер.

Гаджет поступит в продажу уже в ближайшие месяцы. Можно с уверенностью говорить, что выход Vision Pro – историческое событие, но пока сложно сказать, изменит ли оно мир или останется гаджетом для энтузиастов (как Google Glasses). Напомним, новое устройство оценили в 3499 долларов.

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