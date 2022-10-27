2022 год порадовал щедрым "урожаем" бюджетных смартфонов из-за жесткой конкуренции на рынке.

2022 год порадовал щедрым "урожаем" бюджетных смартфонов из-за жесткой конкуренции на рынке. Редакция портала Gizchina составила список из 5 лучших недорогих смартфонов, которые рекомендуются к покупке в 2022 году.

На первом месте оказался Galaxy M13 4G. Телефон оснащается 6,6-дюймовым дисплеем IPS Infinity-V с разрешением Full HD+, чипсетом Exynos 850, тройной камерой и аккумулятором емкостью 5000 мАч.

Стоимость смартфона в Украине довольно маленькая, она начинается от 6,6 тыс. грн.

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За ним следует Moto G51, который в отличие от Galaxy M13 предлагает поддержку сетей 5G. Установленный на передней панели 6,8-дюймовый IPS-дисплей имеет разрешение 1080p+ и работает на частоте 120 Гц.

Основная камера тут на 50 мегапикселей, плюс есть сверхширокоугольный датчик на 8 Мп и дополнительный датчик на 2 Мп. Купить такой смартфон в Украине можно всего за 6 тысяч грн.

Среди лучших недорогих смартфонов также оказался Redmi Note 11S, получивший 6,43-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Внутри стоит процессор MediaTek Helio G96, который легко справляется с обычными задачами.

Аппарат также оснащен быстрой зарядкой 33 Вт, позволяющей зарядить аккумулятор до 100% примерно за час. Вероятно, это один из самых дешевых смартфонов с разрешением 108 МП, цены в Украине на него начинаются от 9 тыс. грн.

В список лучших бюджетных смартфонов 2022 также попали Realme Narzo 50 5G и Poco M5.

К слову, если вы только что обновились новеньким Android-смартфоном, рекомендуем уделить особое внимание его первоначальной настройке. Считается, что операционная система от Google намного функциональнее, но сложнее в осваивание по сравнению с iOS, которая стоит в айфонах.

Поэтому важно сразу все настроить правильно, чтобы получить максимальное удовольствие от пользования устройством. УНИАН делился советами, что нужно сделать сразу после покупки нового Android-смартфона.

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