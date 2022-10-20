Первое место досталось Pixel 6A от Google, который вышел этим летом.

Редакция портала WIRED составила рейтинг лучших, по их мнению, Android-смартфонов в разных классовых категориях, выпущенных в этом году.

Первое место досталось Pixel 6A, который вышел этим летом. Обзорщики пишут, что Google удалось добиться исключительного баланса цены и производительности. За это компанию можно только похвалить. Внешне он не отличается от базового Pixel 6, но стоит дешевле и куда компактнее.

Смартфон Google выделяется на фоне конкурентов необычным дизайном, предлагает одни из лучших фотовозможностей на рынке и будет получать обновления Android не менее пяти лет. Единственный недостаток – отсутствие беспроводной зарядки.

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В категории "Лучший флагманский смартфон" победил Galaxy S22 Ulta, вобравший в себя лучшие черты флагманской линейки Note, отличительной чертой которых были фирменные стилусы S Pen. Среди других плюсов – супербольшой экран с диагональю 6,8 дюйма и премиальное качество сборки.

Если говорить о бюджетных флагманах, то здесь первое место досталось Pixel 7, который вышел ранее в этом месяце. Смартфон получил фирменный процессор Tensor второго поколения, 6.3-дюймовую матрицей с Full HD+ и слегка обновленный дизайн.

Победители в других категориях:

Лучший компактный смартфон – ASUS ZenFone 9

Лучший смартфон до $200 – Moto G Stylus 2022

Лучший экологически чистый смартфон – Fairphone 4

Лучший складной смартфон – Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold4

Лучший смартфон среднего класса – Nothing Phone (1)

Почетное упоминание – Moto Edge, OnePlus 10T, OnePlus Nord N20, Galaxy S21 FE

Какие смартфоны лучше избегать

Редакторы WIRED советуют воздержаться от покупки смартфонов от LG. В прошлом году компания закрыла свое мобильное подразделение, и хотя она пообещала поддерживать свои существующие телефоны в течение нескольких лет, покупка одного из них в потенциале может оказаться рискованной затеей.

Другие смартфоны, которые журналисты протестировали и не рекомендуют к покупке: Galaxy S20, OnePlus 8T, Nokia 5.3, серию Moto G 2020 и серию Moto G 2021. Все они либо устарели к моменту выхода, либо на рынке есть их более дешевая альтернатива.

К слову, если вы в поисках бюджетного смартфона, который не ударит по карману, рекомендуем обратить внимание на топ лучших смартфонов, выпущенных в последние несколько лет, которые сейчас продаются дешевле $150.

Если хочется флагман, а бюджет до $500, тогда вас может заинтересовать топ из пяти лучших моделей с подходящими характеристиками. В список попали модели от Roco, Realme, Xiaomi, Vivo и Motorola.

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