Продвинутыми ИИ-возможностями, как ожидается, обзаведутся более чем 25 моделей телефонов и планшетов.

Xiaomi добавит в свои девайсы нейросеть DeepSeek, которая своим появлением встряхнула западную индустрию искусственного интеллекта. Производитель уже тестирует интеграцию в бета-версии HyperOS 2.

По информации XiaomiTime, голосовой помощник на базе DeepSeek называется Super Xiaoai. Несмотря на то, что функционал еще дорабатывается, Xiaomi уже объявила о поддержке ИИ-ассистента для более чем 25 моделей смартфонов и планшетов. В перечень вошли:

Xiaomi 15/15 Pro и Xiaomi 14/14 Ultra/14 Pro Titanium Edition

Складные Xiaomi Fold 4 и Mix Flip

Планшеты Xiaomi Pad 7/7 Pro/6S Pro 12.4

Все модели серий Redmi K80 и K70.

Дата официального развtртывания обновленной прошивки HyperOS 2 пока не названа. Помимо Xiaomi над интеграцией DeepSeek в свои девайсы работают Huawei, Honor, OPPO, vivo, Meizu, Lenovo и ZTE.

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Аналитики считают, что внедрение искусственного интеллекта положительно скажется на продажах смартфонов Xiaomi. По данным Counterpoint Research, китайский бренд стал одним из самых быстрорастущих брендов в 2024 году, уступив только Samsung.

Слухи из Китая указывают на то, что Xiaomi готовит к выпуску смартфон с рекордной батареей 7500 мАч. Обычно аккумулятор такого объема получали лишь защищенные девайсы, но свежий "Сяоми" изменит этот тренд.

УНИАН писал, что в смартфонах Xiaomi нашли новую секретную функцию: она "прокачает" вашу батарею и поможет устранить самые разные проблемы, которые становятся причиной перегрева, медленной зарядки или скачков напряжения.

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