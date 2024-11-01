Все ради того, чтобы производители успевали выпускать новые флагманские смартфоны на актуальной версии системы.

Android 15 только-только начала распространяться, а компания Google уже объявила о скором выпуске 16-й версии. В следующем году пользователям не придется ждать наступления осени.

Согласно обновленной дорожней карте релизов мобильной ОС, Android 16 выйдет уже во втором квартале (апреле-июне) 2025 года. Все ради того, чтобы производители успевали выпускать флагманы на актуальной версии системы.

Обычно Google выпускает номерные обновления ОС осенью 2025 года, поэтому нередко Android-производителям приходится выпускать новинки с прошлогодней версией ОС. Так произошло и с самой Google в случае со смартфонами Pixel 9.

Видео дня

В Google отметили, что тестирование Android 16 начнется уже "скоро". А еще подтвердили кодовое имя грядущего релиза – Baklava ("Пахлава"). Каждый год компания дает номерным версиям Android название в честь десерта по алфавиту.

Что нового будет в Android 16? Ресурс Android Authority пишет, что в новой ОС появится полностью переработанная панель уведомлений и быстрых настроек, а режим "Не беспокоить" переделают настолько, что даже название будет иным.

Актуальная версия Android 15, вышла 15 октября для смартфонов Pixel. Остальным юзерам придется ждать до конца года, пока их производители адаптируют ОС под фирменные оболочки. А если у вас Samsung, то ждать придется до середины января 2025-го.

Напомним, в конце смартфоны Apple получили обновление iOS с первыми ИИ-функциями Apple Intelligence. Правда работают они только на 15 Pro/Pro Max и новеньких iPhone 16.

Вас также могут заинтересовать новости: