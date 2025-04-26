Названа самая популярная в мире версия Android – и это отнюдь не Android 15

Несмотря на то, что уже вышла пятнадцатая версия Android, а Google активно тестирует Android 16, большинство пользователей до сих пор используют старые версии "зеленого робота". Это следует из свежей статистики компании.
Самая распространенная версия Android в 2025 году – 14. Доля этой версии ОС составила 27,4%, а более новый Android 15 занял всего 4,5%. Это даже меньше, чем у Android 9, которая вышла в 2018 году.
Самые популярные версии Android на сегодняшний день:
- Android 15: 4.5%;
- Android 14: 27.4%;
- Android 13: 16.8%;
- Android 12: 12.8%;
- Android 11: 15.9%;
- Android 10: 10.2%;
- Android 9: 5.8%;
- Android 8.1: 3.0%;
- Android 8: 1.0%;
- Android 7.1: 0.6%;
- Android 7: 0.6%;
- Android 6: 0.7%.
Во многом медленное распространение Android 15 связано почти с полугодовой задержкой One UI 7 от Samsung, чьи смартфоны занимают крупнейшую долю рынка. Пока только S25, Galaxy S24 и складные Galaxy Z Flip 6/Z Fold 6 получили новую прошивку.
Однако есть и другая причина. Самая новая редакция Android под номером 16 выйдет на два месяца раньше положенного срока – уже в июне. Таким образом до ее релиза еще не все совместимые устройства получат 15-ое поколение "зеленого робота".
Как УНИАН уже рассказывал, бюджетные смартфоны лишат обновления до новых версий Android. Google изменила минимальные требования к устройствам.