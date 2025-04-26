Устаревший Android 13 все еще остается самой популярной версией ОС / фото REUTERS

Несмотря на то, что уже вышла пятнадцатая версия Android, а Google активно тестирует Android 16, большинство пользователей до сих пор используют старые версии "зеленого робота". Это следует из свежей статистики компании.

Самая распространенная версия Android в 2025 году – 14. Доля этой версии ОС составила 27,4%, а более новый Android 15 занял всего 4,5%. Это даже меньше, чем у Android 9, которая вышла в 2018 году.

Самые популярные версии Android на сегодняшний день:

  • Android 15: 4.5%;
  • Android 14: 27.4%;
  • Android 13: 16.8%;
  • Android 12: 12.8%;
  • Android 11: 15.9%;
  • Android 10: 10.2%;
  • Android 9: 5.8%;
  • Android 8.1: 3.0%;
  • Android 8: 1.0%;
  • Android 7.1: 0.6%;
  • Android 7: 0.6%;
  • Android 6: 0.7%.

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Названа самая популярная в мире версия Android – и это отнюдь не Android 15

Во многом медленное распространение Android 15 связано почти с полугодовой задержкой One UI 7 от Samsung, чьи смартфоны занимают крупнейшую долю рынка. Пока только S25, Galaxy S24 и складные Galaxy Z Flip 6/Z Fold 6 получили новую прошивку.

Однако есть и другая причина. Самая новая редакция Android под номером 16 выйдет на два месяца раньше положенного срока – уже в июне. Таким образом до ее релиза еще не все совместимые устройства получат 15-ое поколение "зеленого робота".

Как УНИАН уже рассказывал, бюджетные смартфоны лишат обновления до новых версий Android. Google изменила минимальные требования к устройствам.

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