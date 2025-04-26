Названа самая популярная в мире версия Android – и это отнюдь не Android 15

Актуальная редакция под номером 15 уступает даже очень старой Android 9.

Несмотря на то, что уже вышла пятнадцатая версия Android, а Google активно тестирует Android 16, большинство пользователей до сих пор используют старые версии "зеленого робота". Это следует из свежей статистики компании.

Самая распространенная версия Android в 2025 году – 14. Доля этой версии ОС составила 27,4%, а более новый Android 15 занял всего 4,5%. Это даже меньше, чем у Android 9, которая вышла в 2018 году.

Самые популярные версии Android на сегодняшний день:

Android 15: 4.5%;

4.5%; Android 14: 27.4%;

27.4%; Android 13: 16.8%;

16.8%; Android 12: 12.8%;

12.8%; Android 11: 15.9%;

15.9%; Android 10: 10.2%;

10.2%; Android 9: 5.8%;

5.8%; Android 8.1: 3.0%;

3.0%; Android 8: 1.0%;

1.0%; Android 7.1: 0.6%;

0.6%; Android 7: 0.6%;

0.6%; Android 6: 0.7%.

Видео дня

Во многом медленное распространение Android 15 связано почти с полугодовой задержкой One UI 7 от Samsung, чьи смартфоны занимают крупнейшую долю рынка. Пока только S25, Galaxy S24 и складные Galaxy Z Flip 6/Z Fold 6 получили новую прошивку.

Однако есть и другая причина. Самая новая редакция Android под номером 16 выйдет на два месяца раньше положенного срока – уже в июне. Таким образом до ее релиза еще не все совместимые устройства получат 15-ое поколение "зеленого робота".

Как УНИАН уже рассказывал, бюджетные смартфоны лишат обновления до новых версий Android. Google изменила минимальные требования к устройствам.

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