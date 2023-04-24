Справку о несудимости ежегодно получало около 1 миллиона человек.

В Украине продолжается цифровизация самых популярных госуслуг. Отныне справку о несудимости можно получить в несколько кликов онлайн с помощью приложение "Дия".

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, Выписку о несудимости ежегодно получает около 1 млн человек.

При этом он отметил, что справка о несудимости нужна во многих ситуациях - от принятия на работу до участия в тендере или учета в военкомате.

Видео дня

"Полностью автоматизировали услугу. Больше не нужно вводить данные вручную. Информация будет автоматически подтягиваться, если ваши данные есть в реестрах. Через 5 минут после получения справки вам поступит пуш-оповещение", - сообщил вице-премьер-министр.

При этом он отметил, что нужно обновить "Дию" до последней версии, и только после этого сможете получить документ за несколько кликов.

Цифровые услуги в "Дии" - новости

Как сообщал УНИАН, 12 апреля руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник в эфире информационного телемарафона рассказал о том, что приложением "Дія" пользуется 19 миллионов человек, из них те, кому 55 лет и более составляют 25% всех пользователей.

В начале года на портале "Дія" добавили один из самых популярных документов для предпринимателей - выписку из Единого государственного реестра (ЕГР). А с марта в приложении "Дия" можно получить электронные судебные решения. Михаил Федоров подчеркнул, что документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный аналог.

В апреле в "Дії" появилась новая игра - с уничтожением техники оккупантов при помощи дрона. Ее добавили, чтобы дополнительно мотивировать пользователей жертвовать средства на "Армию дронов". Это вторая по счету игра. Первая давала возможность уничтожать оккупантов с помощью Bayraktar. А в новой игре необходимо управлять квадрокоптером и сбрасывать снаряды на вражескую технику.

В будущем в приложении "Дія", в соответствии с постановлением Кабмина, должен появиться электронный военный билет, но отправлять повестки через этот сервис не планируется.

Вас также могут заинтересовать новости: