Ранее Кабмин принял постановление, согласно которому в "Дие" должен появиться новый сервис – электронный военный билет.

В приложении "Дия" согласно постановлению Кабмина, должен появиться электронный военный билет, но посылать повестки через этот сервис не планируется.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.

"Не стоит волноваться. Ни это постановление, ни любое другое не предусматривает поступления повесток через "Дію". В нашем плане работы пока нет таких задач", - сказал Баник.

Видео дня

По его словам, недавнее постановление упорядочило ряд норм от 2016 года, в которое постоянно вносились изменения, но не предусматривает повесток в приложении.

"Что касается военного билета. Большинство государственных сервисов и услуг почти всегда предусматривают возможность их введения онлайн в "Дії". Война показала, что доступность цифровых сервисов для граждан — одно из приоритетных решений", - добавил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры.

Он также отметил, что каким образом будут внедрять и как будет работать сервис, говорить пока рано. Много моментов нужно доработать вместе с Министерством обороны Украины

Изменения в постановке на воинский учет в Украине: подробности

30 декабря 2022 года Кабмин принял новый порядок организации и ведения воинского учета в Украине, им предусмотрен ряд нововведений. Документ был обнародован 3 января 2023 года.

В частности, теперь военнообязанные могут передавать данные военкоматам через "Дию", в частности во время смены места жительства.

Вас также могут заинтересовать новости: