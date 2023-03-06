Документ, полученный через приложение "Дия", имеет такую же юридическую силу, как и бумажный аналог.

Отныне в приложении "Дия" можно получить электронные судебные решения. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"В "Дии" уже можно получить электронные судебные решения. До этого надо было ехать в суд, стоять в очередях и собирать кучу документов. Сейчас - делаете несколько кликов в приложении - и судебное решение у вас. Только не забудьте обновить "Дию" до последней версии", - отметил он.

Федоров подчеркнул, что документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный аналог.

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"В нем отображается результат судебного дела. Используется во многих жизненных ситуациях. Например, документ можно предоставить органам ЗАГС для подтверждения развода с партнером. Предъявить нотариусу, чтобы открыть наследство. Или показать органам МВД, чтобы забрать права, которые у вас до этого изъяли", - добавил министр.

Он напомнил, что электронные судебные решения - это часть глобальной цифровизации судебной системы Украины, а ранее команда Минцифры уже запустила в "Дии" оповещение о судебных делах.

Сервисы в "Дии" - что известно

Как сообщал УНИАН, в Минцифры обсуждают улучшение услуг для военнослужащих в приложении "Дія" в рамках мобилизации. Но, отметил Михаил Федоров, каких-то конкретных решений по этому поводу нет. Также он добавил, что рассылки повесток в военкоматы через "Дию" не будет.

Руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник отметил, что в приложении "Дия" должен появиться электронный военный билет, но отправлять повестки через этот сервис не планируется.

Напомним, согласно решению Кабмина, военнообязанные могут передавать данные военкоматам через "Дию", в частности во время смены места жительства.

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