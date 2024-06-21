После 20 июля "Касперский" не сможет заключать новые соглашения в США.

Соединенные Штаты Америки вводят полный запрет на использование антивирусного программного обеспечения "Лаборатории Касперского" из-за предполагаемого влияния российского правительства на это программное обеспечение.

"Программное обеспечение компании вызывает обеспокоенность правительства США как минимум с 2017 года из-за предполагаемого влияния на него российского правительства. Российское правительство имеет полный доступ к системам "Касперского" и ко всем данным своих клиентов", - пишет ABC News.

По словам министра торговли США Джины Раймондо, Россия показала, что у нее есть возможности и намерения использовать такие российские компании, как "Касперский", для сбора и использования в качестве оружия личной информации американцев.

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Она отметила, что, хотя компания уже давно вызывала беспокойство и еще в 2017 году программное обеспечение было запрещено в некоторых правительственных системах, но сейчас Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли решило полностью запретить "Касперского".

"Учитывая продолжающиеся наступательные кибервозможности российского правительства и способность влиять на деятельность Касперского, мы должны пойти на такую серьезную меру, как полный запрет, если хотим защитить американцев и их личные данные", - сказала Раймондо.

После 20 июля "Касперский" не сможет заключать новые соглашения в США в соответствии с запретом. Существующие клиенты будут иметь доступ к программному обеспечению до 29 сентября, но после этого "Касперский не сможет предоставлять обновления безопасности". Программные услуги будут "деградировать".

Раймондо призвала американцев и американские компании "немедленно прекратить" использование этого программного обеспечения, но заявила, что те, кто продолжает пользоваться существующими продуктами Касперского, не нарушают закон.

"Лаборатория Касперского" в США

Как сообщал УНИАН, 18 сентября 2017 года Сенат США проголосовал за запрет использования программного обеспечения "Лаборатории Касперского" федеральными учреждениями, сославшись на то, что эта компания может быть инструментом Кремля и представлять собой угрозу для национальной безопасности.

В 2022 году США активизировали расследование по национальной безопасности "Лаборатории Касперского" из-за растущих опасений российских кибератак после вторжения России в Украину.

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