Это произошло на фоне повышенных опасений по поводу российских кибератак после вторжения России в Украину.

Администрация президента США Джо Байдена активизировала расследование по национальной безопасности в отношении российского антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Активизацию расследования связывают с растущими опасениями из-за российских кибератак после вторжения России в Украину.

В прошлом году Министерство юстиции США передало дело в Министерство торговли, но расследование мало продвинулось, пока в марте Белый дом не призвал их активизироваться.

Речь идет о риске того, что Кремль может использовать антивирусное программное обеспечение, которое имеет привилегированный доступ к компьютерным системам, чтобы похитить конфиденциальную информацию с американских компьютеров или подделать их по мере эскалации напряженности между Москвой и Западом.

Доступ к сетям федеральных подрядчиков и операторов критической инфраструктуры США, таких, как электросети, вызывает особое беспокойство, сказали источники Reuters.

Регуляторы США уже запретили федеральному правительству использовать программное обеспечение "Касперского", и в конечном итоге могут заставить компанию принять меры для уменьшения рисков, связанных с ее продуктами, или вообще запретить американцам их использовать.

Расследование, о котором ранее не сообщалось, показывает, что Вашингтон углубляет использование своих возможностей, пытаясь защитить граждан и корпорации США от российских кибератак.

Как отметила Эмили Килкриз, бывший заместитель помощника торгового представителя США, власти на самом деле являются единственным инструментом, который может помешать угрозе (от Касперского) для всей экономики в частном секторе, учитывая в целом открытый американский рынок.

Другие регуляторные полномочия не позволяют правительству блокировать использование частным сектором программного обеспечения, производимого компанией со штаб-квартирой в Москве, которая долгое время рассматривалась американскими чиновниками как серьезная угроза национальной безопасности США.

В министерстве юстиции и министерстве торговли, а также в "Лаборатории Касперского" от комментариев отказались. Компания ранее всегда отрицала, что тайно сотрудничает с российской разведкой.

Как отмечает Reuters, расширенное расследование проводится с использованием новых широких полномочий, созданных администрацией Дональда Трампа, которые позволяют Министерству торговли запрещать или ограничивать транзакции между американскими фирмами и интернет-, телекоммуникационными и технологическими компаниями из "иностранных противников", включая Россию и Китай.

Относительно программного обеспечения "Касперского" в США могут использовать запрет его использования, приобретения гражданами США, или же запретить загрузку обновлений в соответствии с положениями Федерального реестра.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября 2017 года Сенат США проголосовал за запрет использования программного обеспечения "Лаборатории Касперского" федеральными учреждениями, сославшись на то, что эта компания может быть инструментом Кремля и представлять собой угрозу для национальной безопасности. Эта поправка придала законодательную силу решению администрации Дональда Трампа, которая приказала ранее всем гражданским госучреждениям удалить софт Касперского из своих информационных сетей.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что обвинения в западной прессе о том, что "Касперский" используется как канал для русских шпионов – "абсурдны". "Правительство не имело и не имеет никакой связи с такой деятельностью", – сказал Песков.

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