Сенат США запретил использовать антивирус "Касперского" (видео)

Американский сенат запретил использовать антивирус "Касперского". Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отказаться от российской компьютерной программы предлагают государственным учреждениям. Соответствующую поправку сенаторы внесли в проект оборонного бюджета США, отметив, что отказ от российской программы уменьшит уязвимость национальной безопасности Америки.

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Под подозрение в кибершпионаже и передачи данных Москве "Лаборатория Касперского" попала этим летом.

Ранее сообщалось, что "Лаборатория Касперского» готова раскрыть властям США исходный программный код, для того, чтобы развеять подозрения американских властей в отношении деятельности компании.