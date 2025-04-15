Устройства потребуют от пользователей ввести свой PIN-код после трех дней бездействия.

Разработчики Android начали внедрение новой функцию безопасности, которая заставит устройство перезагрузиться, если вы не разблокировали его в течение трех дней. После перезагрузки от пользователя потребуется ввести пароль.

Как отмечает 9to5Google, это изменение коснется смартфонов и планшетов на Android, однако не затронет смарт-часы и телевизоры. Нововведение станет частью грядущего обновления Google Play Services 25.14, которое выйдет в ближайшие недели.

Функция перезагрузки – не путать со сбросом устройства, который возвращает его к заводским настройкам – переводит смартфоны и планшеты в состояние "до первой разблокировки" (BFU), при котором данные лучше зашифрованы и к ним сложнее получить доступ, поскольку необходимо ввести PIN-код устройства.

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Аналогичная функция "Inactivity Reboot" уже реализована в iOS 18.1, но на iPhone автоматическая перезагрузка происходит спустя четыре дня без разблокировки.

Пока неизвестно, какие версии Android получат поддержку этой функции и будут ли устройства уведомлять пользователей о том, почему произошла автоматическая перезагрузка. Google не раскрывает всех деталей реализации.

Со временем каждый владелец смартфона сталкивается с тем, что его гаджет начинает работать с перебоями. Он может подтормаживать, зависать, а порой просто вести себя странно. И чаще всего перезагрузка – первое, что советуют сделать при обнаружении любых проблем со смартфоном.

Ранее в Google подтвердили, что полноценный релиз Android 16 запланирован на июнь, а не сентябрь, как обычно. А пока установить бета-версию Android 16 могут как владельцы Pixel, так и некоторых Xiaomi, OnePlus и других брендов.

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