Бюджетные смартфоны лишат обновления до новых версий Android: кто попал в список

Google изменила минимальные требования к устройствам.

Компания Google незаметно повысила требования к мобильным устройствам для установки операционной системы Android, обратили внимание в Android Authority. Это касается самой новой версии OC.

Одним из ключевых условий является наличие 32 ГБ постоянной памяти, при этом 75% памяти выделяется под раздел с пользовательскими данными. Это значит, что девайсы с объемом памяти менее 32 ГБ не смогут обновиться до Android 15 и будущих версий OC, а фактически минимальным пределом становится уже объем в 64 ГБ.

Для сравнения, "операционки" Android 13 и 14, которые вышли в 2022 и 2023 годах соответственно, работают на устройствах даже с 16 ГБ ПЗУ.

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Кроме того, устройства на базе Android 15 с 2 или 3 ГБ оперативной памяти (ОЗУ) должны поддерживать оптимизацию ресурсов. Вместе с тем Google рекомендует использовать технологии Bluetooth 5.0 и Vulkan 1.3 или выше. Эти рекомендации станут обязательными для устройств с Android 16.

В целом для большинства устройств и пользователей это точно не проблема, а новые версии Android не получат совсем уж ультрабюджетные смартфоны. С другой стороны, такие девайсы на рынке все еще присутствуют.

Ранее в Google подтвердили, что финальный релиз Android 16 запланирован на июнь, а не сентябрь, как обычно. А пока установить бета-версию Android 16 могут как владельцы Pixel, так и некоторых Xiaomi, OnePlus и других брендов.

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