Как перенести файлы между Android и Windows: появился новый удобный способ

Инструмент напоминает AirDrop из экосистемы устройств компании Apple.

Microsoft представила новый инструмент для Windows, который является аналогом AirDrop из экосистемы устройств компании Apple. Он позволяет быстро обмениваться файлами между компьютером и Android-девайсов.

Передача файлов будет осуществляться через приложение Phone Link. После однократной синхронизации пользователю нужно будет лишь кликнуть правой кнопкой мыши по нужному файлу, выбрать в контекстном меню "Поделиться" и затем нажать на Phone Link, сообщает портал Windows Central.

При этом на мобильном девайсе принимать передачу не придется. Файлы будут поступать на него автоматически. Но будет несколько системных требований для работы функции:

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Windows 10 с обновлениями от мая 2019 года и новее или Windows 11;

смартфон под управлением Android 9.0 или более поздней версией;

приложение Link to Windows 1.24032.518.0 или более поздней версии;

приложение Link Phone 1.24032.156.0 или более поздней версии.

Обновление с новой фишкой уже распространяется на канале для бета-тестеров Release Preview, а это значит, что совсем скоро она появится у обычных пользователей.

Если вы откладывали следующее обновление Windows, сейчас самое время его установить. В рамках августовского "вторника обновлений" Microsoft обнаружила и уже исправила 90 уязвимостей в операционных системах Windows 10 и 11.

Напомним, что по данным на июль 2024 года, Windows 11 впервые с момента выхода преодолела отметку в 30% доли рынка. Windows 10 все еще остается выбором 65% пользователей, но за последний месяц она потеряла почти 2% юзеров.

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