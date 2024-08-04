Тестирование показало, что Windows 10 лучше показывает себя в играх / колаж

Авторы популярного YouTube-канала про технику Hardware Unboxed выпустили новое видео, в котором поделились результатами сравнительного тестирования операционных систем Windows 10 и Windows 11 в 13 актуальных играх. 

В тестах были задействованы четыре популярных игровых процессора – Ryzen 7700X, Ryzen 7800X3D, Core i7-12700K и Core i7-14700K. А в качестве видеокарты выбрали GeForce RTX 4090 – на сегодня это самый быстрый вариант игровой графики.

Оказалось, что старая ОС все еще сохраняет преимущество и лучше подходит для чисто игровых ПК. Например, в Cyberpunk 2077 с некоторыми процессорами преимущество Windows 10 составляет 3-10 процента. Похожую ситуацию можно увидеть в A Plague Tale: Requiem и Homeworld 3. 

Любителям Counter Strike 2 тоже стоит выбрать Windows 10. С этой ОС можно получать до 10% бонусной производительности. Интересно, что в некоторых играх разница проявляется только с определенным процессором, тогда как с другими ее нет. Особенно выделяется Ryzen 7 7800X3D, отметили авторы.

Фото Windows 11 04 августа 2024
Фото Windows 11 04 августа 2024
Фото Windows 11 04 августа 2024
Фото Windows 11 04 августа 2024
Фото Windows 11 04 августа 2024
Фото Windows 11 04 августа 2024

Microsoft, перечисляя причины, почему стоит перейти с Windows 10 на 11, отмечала, что новая ОС лучше оптимизирована для игр и требовательных приложений. Но в тестах Windows 10 все же обеспечивает более высокую производительность в играх.

Windows 10 до сих пор остается самой популярной операционной системой у геймеров, если ориентироваться на актуальную статистику Steam. Хотя разница между ними составляет чуть меньше 5%. 

Самой же популярной видеокартой остается "народная" GeForce RTX 3060, которая скоро пропадет из магазинов. Nvidia прекращает производство двух моделей на 12 ГБ и 8 ГБ, учитывая, что скоро выходит RTX 5060, да и RTX 4060 становится более "народной".

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