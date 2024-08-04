Хоть сама Microsoft утверждает, что Windows 11 лучше оптимизирована для игр, старая ОС все еще быстрее.

Авторы популярного YouTube-канала про технику Hardware Unboxed выпустили новое видео, в котором поделились результатами сравнительного тестирования операционных систем Windows 10 и Windows 11 в 13 актуальных играх.

В тестах были задействованы четыре популярных игровых процессора – Ryzen 7700X, Ryzen 7800X3D, Core i7-12700K и Core i7-14700K. А в качестве видеокарты выбрали GeForce RTX 4090 – на сегодня это самый быстрый вариант игровой графики.

Оказалось, что старая ОС все еще сохраняет преимущество и лучше подходит для чисто игровых ПК. Например, в Cyberpunk 2077 с некоторыми процессорами преимущество Windows 10 составляет 3-10 процента. Похожую ситуацию можно увидеть в A Plague Tale: Requiem и Homeworld 3.

Любителям Counter Strike 2 тоже стоит выбрать Windows 10. С этой ОС можно получать до 10% бонусной производительности. Интересно, что в некоторых играх разница проявляется только с определенным процессором, тогда как с другими ее нет. Особенно выделяется Ryzen 7 7800X3D, отметили авторы.

Microsoft, перечисляя причины, почему стоит перейти с Windows 10 на 11, отмечала, что новая ОС лучше оптимизирована для игр и требовательных приложений. Но в тестах Windows 10 все же обеспечивает более высокую производительность в играх.

Windows 10 до сих пор остается самой популярной операционной системой у геймеров, если ориентироваться на актуальную статистику Steam. Хотя разница между ними составляет чуть меньше 5%.

Самой же популярной видеокартой остается "народная" GeForce RTX 3060, которая скоро пропадет из магазинов. Nvidia прекращает производство двух моделей на 12 ГБ и 8 ГБ, учитывая, что скоро выходит RTX 5060, да и RTX 4060 становится более "народной".

Вас также могут заинтересовать новости: