Для того чтобы они заработали, пользователям необходимо иметь устройство под управлением Android 11 и новее.

Компания Google объявила о том, что добавляет первый набор функций кросс-девайсных сервисов в свою "операционку", которые давно есть у пользователей устройств Apple. Они распространяются постепенно, и некоторые Android-юзеры уже могут воспользоваться ими.

Обе функции расширяют возможности синхронизации между девайсами пользователя. За эти фишки отвечает системная служба "Сервисы для нескольких устройств", сообщает 9to5Google.

Трансляция вызовов. Эта функция позволяет переводить активный видеозвонок на другие устройства на Android поблизости, на которых выполнен вход в ваш аккаунт Google.

Эта функция позволяет переводить активный видеозвонок на другие устройства на Android поблизости, на которых выполнен вход в ваш аккаунт Google. Раздача интернета. Автоматическое подключение сопряженных девайсов к точке доступа.

Проверить наличие и активировать обе функции можно, перейдя в раздел "Настройки" → Google → "Устройства и обмен данными" → "Сервисы для нескольких устройств". Чтобы функции заработали, устройство должно быть обновлено до ОС Android 11 и новее.

Видео дня

А уже в ближайшие месяцы должна выйти полноценная Android 15. Первыми обновятся устройства Google Pixel, после чего другие производители начнут развертывание своих оболочек. Ранее специалисты собрали список из более 350 смартфонов от 18 производителей,, которые будут совместимы с Android 15.

Из ключевых функций Android 15: система позволит искать выключенный смартфон, защитит от телефонных мошенников с помощью ИИ, "заморозит" неиспользуемые программы и сообщит, что не так с вашим смартфоном без похода в сервисный центр. А еще все смартфоны будут дольше работать от аккумулятора.

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