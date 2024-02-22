Смартфоны Apple занимают 7 позиций в топ-10 самых продаваемых смартфонов 2023 года в мире. Еще три строчки за бюджетными устройствами Samsung.

Авторитетное агентство Counterpoint Research подвело итоги 2023 года, назвав самые продаваемые смартфона у пользователей. Ожидаемо, рынок склонился к выбору дорогих смартфонов iPhone – у Apple 7 аппаратов из 10, добавленных в топ.

На первом месте оказался базовый iPhone 14. Смартфон получил долю 3,9% среди всех смартфонов, представленных на рынке в прошлом году, и 19% – в линейке Apple. В топ-3 также вошли iPhone 14 Pro Max и iPhone 14 Pro.

Новенький iPhone 15 Pro Max, который расположился в рейтинге на пятом месте, является самым продаваемым смартфоном за четвертый квартал 2023 года. В целом, вся первая десятка осталась за Apple, если не считать 8, 9 и 10 места: здесь оказались бюджетные модели Samsung. Как видно из топа, китайских смартфонов в рейтинге не представлено.

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В отчете также отмечается, что совокупная рыночная доля топ-10 смартфонов достигла самого высокого уровня за всю историю – 20 процентов в 2023 году по сравнению с 19 процентами годом ранее.

Отметим, что базовый iPhone 14 будет получать обновления iOS еще 3-4 года, а запаса производительности у него хватит на пять лет и более. Это один из ключевых факторов, почему пользователи предпочитают яблочные модели Android-флагманам, которые могут перестать получат обновления ОС уже через пару лет после выхода.

Анонс новых iPhone должен традиционно состояться осенью 2024 года. Смартфонам приписывают радикально новый дизайн камеры, а на корпусе появится еще одна кнопка, с помощью которой можно будет настраивать зум и фокус.

А пока Apple готовится к мартовской презентации, на которой должны анонсировать новые ноутбуки и планшеты. Если верить слухам, iPad Pro получат самый масштабный апгрейд за последние 5 лет, но и цена заметно вырастет.

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