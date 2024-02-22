Смартфоны должны сохранять 80% от первоначальной емкости аккумулятора после 1000 циклов зарядки, а не после 500, как считалось изначально.

Apple протестировала аккумуляторы всех четырех смартфонов 15-й серии iPhone и заявила, что их жизненный цикл стал значительно выше, чем считалось изначально. Об этом говорится в обновленном документе в разделе поддержки пользователей.

Изначально предполагалось, что аккумулятор сохраняет 80% от первоначальной ёмкости после 500 циклов зарядки. Однако после нескольких месяцев исследований в компании обнаружили, что в реальности этот показатель вдвое больше – 1000 циклов.

В процессе испытаний аккумулятор проходил 1000 циклов зарядки и разрядки при условиях, аналогичных типичным сценариям использования смартфона – Apple.

Отмечается, что улучшение связано с тем, что Apple на протяжении многих лет постоянно обновляла элементы питания и оптимизацию их работы. Однако подробностей о процессе исследований не предоставила.

К слову, для смартфонов iPhone 14 и более ранних моделей пока ничего не изменилось в этом плане. Для этих смартфонов на сайте Apple заявлены все те же 500 циклов. Однако это может измениться, поскольку компания начала изучать и более старые модели iPhone. В перспективе компания может повысить оценку долговечности батарей и для прошлых поколений.

Как понять, что пора менять батарею смартфона

Принято считать, что если уровень емкости батареи упал ниже 80%, то ее рекомендуется поменять, а если ниже 70% – то обязательно. При таких цифрах смартфон не только живет меньше без подзарядки, но и подвержен самопроизвольным перезагрузкам.

Обычно аккумулятор современного смартфона приближается к отметке 80% на третьем году жизни. В случае с iPhone, деградация батареи наступает раньше.

В этом случае может помочь калибровка аккумулятора – эта процедура помогает не только поддерживать заряд на оптимальном уровне, но и увеличить срок жизни батареи.

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