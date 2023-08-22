Идея простая и, вероятно, кому-то действительно поможет решиться пересесть с айфона на самсунг.

Samsung обновила веб-приложение Try Galaxy – оно позволяет пользователям iPhone опробовать имитацию интерфейса One UI через веб-приложение. Ранее можно было эмулировать только обычные Galaxy, а теперь компания предлагает получить опыт использования Galaxy Z Fold.

Чтобы узнать, что испытывают владельцы "Фолдов", вам потребуется два смартфона Apple одинакового размера. Каждый из iPhone будет работать как половинка раскладушки. Все работает через веб-приложение, так что это лишь демонстрация возможностей.

Идея простая и, вероятно, кому-то действительно поможет решиться пересесть с айфона на самсунг.

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Ранее этим летом Samsung выпустила линейку складных устройств пятого поколения. Есть сведения, что Apple тоже экспериментирует с технологией складных смартфонов, но пока нет информации о том, когда складной айфон увидит мир.

Ожидалось, что гибкий айфон может выйти в 2023 году, но источники говорили, что Apple переключилась на разработку MacBook с гибким дисплеем и без привычной клавиатуры. Теперь ожидается, что гибкий айфон выйдет не раньше 2026 года.

Ранее в сети был опубликован патент Apple, из которого следует, что экран такого айфона может быть выполнен из специального "самовосстанавливающегося" материала, который сможет "заращивать" царапины и вмятины.

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