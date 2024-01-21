Благодаря новому стеклу, картинка при ярком освещении выглядит более интересной, чем у конкурентов.

На презентации Galaxy S24 Samsung рассказала о новом стекле Corning Gorilla Armor, которое стало эксклюзивом топовой модели Ultra. О неочевидной фишке подробно рассказал портал The Verge.

Новое стекло Gorilla Armor намного прочнее предыдущих Gorilla Glass Victus. Оно лучше противостоит царапинам и обеспечивает "снижение отражений до 75% в разнообразных условиях освещения". И это подтверждают живые фото-сравнения.

В выключенном состоянии дисплей Galaxy S24 Ultra остается практически полностью черным, тогда как при ярком освещении картинка выглядит более интересной, чем у конкурентов.

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Как пишет твитер-инсайдер Ice Universe, опубликовавший эти изображения, эта особенность экрана в жизни может быть куда полезнее функций на базе ИИ, но маркетологи Samsung так и не смогли грамотно ее преподнести.

При этом эффективное антибликовое покрытие – лишь одна из фишек Gorilla Glass Armor, ведь в первую очередь это стекло защищает дисплей от царапин и повреждений при падениях.

Также все три смартфона Galaxy S24 имеют Android 14 и семь лет поддержки обновлениями, то есть они будут обновляться вплоть до 2031 года. Такую же политику ведет Google в отношении смартфонов Pixel 8 и Pixel 8 Pro.

Старт продаж всех новинок намечен на 31 января. Цены остались на прежнем уровне: Galaxy S24 оценили в 900 евро, Galaxy S24+ – 1149 евро, Galaxy S24 Ultra – 1449 евро.

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