Оба девайса предназначены для совершенно разных групп людей, но у них есть кое-что общее – мощность, стиль и качество.

Топовый флагман Samsung Galaxy S24 Ultra – главный конкурент iPhone 15 Pro Max – вышел в прошлом месяце. Редакторы авторитетного портала GSMArena сделали полное сравнение двух главных флагманов, чтобы определить, какой все же из них лучший.

В плане дизайна оба смартфона потрясающие – титановые рамки, стеклянная панель, полная защита от воды и влаги. Но Galaxy S24 Ultra оснащен встроенным стилусом, которого нет и никогда не будет у айфона.

Экраны обоих телефонов – самые топовые передние панели на данный момент. Но устройство Samsung предлагает более высокую плотность пикселей и более высокую пиковую яркость. В свою очередь iPhone выделяется поддержкой Dolby Vision поверх HDR10+ и наличием Dynamic Island.

В плане автономности батарея iPhone 15 Pro Max при активном использовании держится дольше, чем у Galaxy S24 Ultra – на целых 2 часа. При этом телефон Samsung уделывает айфон по скорости зарядки (65 против 109 минут).

В плане производительности здесь почти полный паритет. У флагмана Apple немного мощнее процессор, и это подтверждают тесты как в одноядерных, так и в многоядерных нагрузках. Зато гаджет Samsung имеет больше оперативной памяти – 12 Гбайт против 8 Гбайт. Тем не менее, оба смартфона не устареют еще очень долго.

Что касается программной поддержки, то Samsung обещает 7 лет основных обновлений Android для Galaxy S24 Ultra, что, безусловно, выглядит лучше, чем негласная политика Apple, предлагающая своим телефонам 5-6 лет крупных обновлений iOS.

Оба смартфона являются изумительными камерофонами, но Galaxy S24 Ultra снимает все же немного лучше – снимки на этот смартфон всегда получаются превосходными. А вот с видео iPhone справляется получше. Если интересно, тест камер можно посмотреть по таймкоду ниже:

Подводя итог, эксперты GSMArena заявили, что однозначно назвать лучший смартфон нельзя, поскольку эти девайсы предельно разные. Galaxy – более универсальное устройство со стилусом, всевозможными вариантами зарядки, ИИ-функциями и более интересными камерами. iPhone 15 Pro Max назвали аппаратом, ориентированным на широкого потребителя, с массой мощных возможностей видеосъемки и большой автономностью.

Явного победителя нет. С объективной точки зрения мы могли бы выбрать Galaxy как более универсальный девайс. Однако у iPhone есть немало сильных сторон, которые нельзя игнорировать. Если предположить, что они имеют одинаковую цену, мы бы назвали это ничьей – говорится в обзоре.

По словам авторов, здесь выбор скорее зависит от того, хотите ли вы Android-смартфон или iOS-смартфон. Первый открыт для всевозможных настроек и модификаций, в то время как iOS от Apple – это крепость, которую даже регулирующим органам трудно взломать.

Одним из неочевидных особенностей Galaxy S24 Ultra стало антибликовое стекло, благодаря которому картинка при ярком освещении выглядит более интересной, чем у конкурентов. iPhone его тоже получит, но только к релизу iPhone 17.

Что касается iPhone 16, то в этом году Apple намерена сделать основной акцент на камерах. Для этого даже установят на корпусе еще одну кнопку, с помощью которой можно будет настраивать зум и фокус. А экраны Pro-моделей вырастут впервые за много лет.

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