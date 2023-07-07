Крохотный гаджет может писать видео в 1080p и делать фото в разрешении 3760×2128 точек.

В Японии создали самую маленькую и легкую в мире камеру весом 17 г – она с легкостью поместится в маленьком кармашке джинсов, а по размерам меньше кейса от наушников.

Как передает портал Gizmochina, девайс получит название MiniCa. В миниатюрном корпусе удалось разместить не только сенсор и аккумулятор, но и слот для microSD и даже 0.96-дюймовый дисплей.

Сообщается, что камера записывает видео в разрешении 1080р, также можно снимать фотографии в разрешении 3760×2128. Внутри установлен аккумулятор на 180 мАч, что позволяет устройству работать до 60 минут без подзарядки.

Пока MiniCa не поступила в свободную продажу и доступна в рамках краудфандинга Green Funding. На родине за нее просят 6585 японских йен (около 1700 грн). На AliExpress ждем в ближайшее время.

Ранее в поле нашего зрения попал уникальный аксессуар, превращающий смартфон в аналог полноценной камеры. А бонусом он работает еще как пауэрбанк и док-станция.

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