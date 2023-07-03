А бонусом девайс работает еще как пауэрбанк и док-станция.

Компания Shiftcam представила аксессуар ProGrip Pro для любителей мобильной съемки, превращающий смартфон в аналог полноценной камеры. При этом он работает еще как пауэрбанк и док-станция.

Как передает Notebookcheck, у девайса есть рукоятка с кнопкой спуска затвора, а также дополнительные компоненты, вроде внешней вспышки, объектива и штатива. При этом поворотный механизм дает возможность снимать как в горизонтальной, так и в вертикальной ориентации.

Бонусом производитель поставил аккумулятор на 6400 мАч и катушку беспроводной зарядки, так что это еще и функциональный пауэрбанк. Вдобавок Shiftcam ProGrip Pro может служить еще и в качестве настольной док-станции – рукоятку можно использовать как подставку.

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Девайс весит 200 граммов и совместим с любыми смартфонами шириной от 58 до 90 мм. На официальном сайте производителя за него просят $150 (около 5500 грн).

Похожий аксессуар, превращающий смартфон в камеру, есть у и Xiaomi, но он работает только с Xiaomi 13 Ultra.

Ранее УНИАН рассказывал о схожем аксессуаре, но превращающим любой смартфон в планшет. Гаджет также можно использовать в паре с планшетом или ноутбуком.

Также мы рассказывали о, пожалуй, самом необычном гаджете 2023 года – электронной книге в виде очков. У девайса два 1.3-дюймовых дисплея со встроенной подсветкой, созданных по технологии E-Ink – такие же стоят в обычных электронных читалках.

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