Базовые модели удостоились ряда фишек iPhone 14 и 14 Pro Max. При этом цены по сравнению с прошлым годом не увеличились.

От стартовых моделей iPhone, в отличие от "прошек", никто не ждет инноваций – Apple стабильно выпускает практически одинаковые базовые смартфоны. Впрочем, в этом году купертиновцы таки удивили: важных мелочей хватает, чтобы называть iPhone 15 логичным апгрейдом.

В прошлой заметке мы собрали самые важные отличия между iPhone 15 Pro и 14 Pro, а сегодня остановимся подробнее на обновление стартовых моделей.

Спереди iPhone 15 и 14 – два разных смартфона. Экран остался 6,1-дюймовый, но "челка" официально умерла, а на ее место пришел Dynamic Island, который был эксклюзивом iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. На него приходят разные уведомления, здесь отображаются таймер, секундомер и прочая информация из сервисов Apple.

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Экран iPhone 15 почти в два раза ярче, чем iPhone 14 – 2000 против 1200 нит на солнце. Также увеличилось разрешение – 2556 х 1179 против 2532 х 1170 пикселей. Но плавность обновления экрана так и осталась на уровне стандартных 60 Гц. Перевести всю линейку на 120 Гц Apple планирует только с выходом iPhone 17.

Дизайн тоже немного изменился: плоские рамки теперь чуток закруглены для более удобного обхвата. Ну а вместо глянцевой задней панели установили матовый задник – телефон стал выглядеть и чувствоваться премиальнее.

Айфон 2023 года мощнее прошлогоднего, но не сильно – здесь чипсет Apple A16 Bionic с 6-ядерным CPU и 5-ядерным GPU, как у iPhone 14 и 14 Pro Max. В обоих устройствах минимум 128 гигабайт и максимум 512 ГБ пользовательской памяти.

Про разъем USB-C сказать нечего: это удобно, только и всего. Обычные модели iPhone 15 ограничены стандартом передачи данных USB 2.0, обеспечивая до 480 Мбит/c, примерно как было в эру Lightning.

Важнейшая деталь iPhone 15 и 15 Plus – фотовозможности. Основной датчик с апертурой f/1,6 теперь имеет разрешение 48 мегапиксельный, а не 12 Мп. Еще Apple подтянула обработку фото при слабом освещении и в движении. Теперь снимки будут иметь более высокое разрешение, также фронталка удостоилась автофокуса.

В плане автономности оба поколения практически одинаковые. Заявленное время работы и там, и там ~ 24 часа. Таким образом ранний инсайд о значительном увеличении емкости аккумуляторов оказался фейком.

Суммируя все, iPhone 15 имеет более быстрый процессор, более яркий экран, новую крутую функцию Dynamic Island и заметные изменения в камерах. Для многих пользователей iPhone 13 Pro критическим фактором для перехода на 14 Pro стало появление нового Dynamic Island вместо челки.

При этом, отметим, что цены на новые базовые Айфоны, по сравнению с прошлым годом, не увеличились: стоимость iPhone 15 и 15 Plus начнется с 799 и 899 долларов соответственно. В продаже они появятся 22 сентября.

А через пару дней, 18 числа, состоится релиз финальной версии iOS 17. Прошивка, в которой появятся продвинутый автоответчик, новый экран блокировки Standby и другие фишки, будет доступна на iPhone XR и новее.

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