Небольшой прирост есть, но автономности это не прибавило.

Компания Apple никогда публично не раскрывает емкость аккумуляторов своих смартфонов, но эта информация всегда появляется в различных нормативных документах. Так случилось и с новенькими iPhone 15.

Прирост относительно предшественника есть, но он настолько незначительный (1-2% в зависимости от модели), что эти цифры можно назвать погрешностью. Таким образом ранний инсайд об увеличении емкости на 20% не оправдался.

Цифры следующие:

Видео дня

iPhone 15: 3349 мАч

iPhone 15 Plus: 4383 мАч

iPhone 15 Pro: 3274 мАч

iPhone 15 Pro Max: 4422 мАч

Apple по-прежнему говорит о 20, 25, 23 и 29 часах воспроизведения видео для iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max соответственно. То есть, по сравнению с предшественником, автономности не прибавилось.

Показатели 14-й серии для сравнения:

iPhone 14: 3279 мАч

iPhone 14 Plus: 4325 мАч

iPhone 14 Pro: 3200 мАч

iPhone 14 Pro Max: 4323 мАч

Напомним, новые айфоны имеют разъем USB-C. Несмотря на отказ от фирменного Lightning, iPhone 15 и iPhone 15 Pro сохранили медленную зарядку. Полная зарядка смартфонов, как и в предыдущих поколениях, будет занимать около полтора часа.

В продажу новые iPhone 15 поступят уже 22 сентября. А за пару дней до этого состоится релиз финальной версии iOS 17. Прошивка, в которой появятся продвинутый автоответчик, новый экран блокировки Standby и другие фишки, будет доступна на iPhone XR и новее.

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