Среди пользователей ходит мнение, что Apple целенаправленно "убивает" аккумуляторы старых айфонов для стимулирования покупки новых.

Многие яблочные пользователи, уже обновившиеся до iOS 16, сталкиваются с серьезной проблемой быстрой разрядки аккумулятора на своих совместимых моделях iPhone.

Так, согласно опросу 9to5Mac, 63% владельцев iPhone заявило об ухудшении автономной работы после установки iOS 16.

Отмечается, что сокращение времени автономной работы айфонов после обновления до новой версии iOS в первые дни является обычным явлением. Это связано с тем, на смартфоне проходит индексация файлов, для которой требуется много энергии. Как правило, после завершения индексации снижается и количество жалоб, но в случае обновления до iOS 16, количество жалоб только увеличивается.

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Один из пользователей сравнил время работы батареи своего iPhone 13 Pro, когда устройство работало на iOS 15, и как начало работать после обновления. По его словам, в первом случае батареи хватало на целый день и еще оставалось около 20 в конце дня, а после обновления до iOS 16 – приходится заряжать батарею в середине дня.

Редакторы 9to5mac заметили, что все жалобы исходят от владельцев iPhone 13, 12 и старше. Среди пользователей ходит мнение, что Apple целенаправленно "убивает" аккумуляторы старых айфонов, чтобы стимулировать продажи новых.

iOS 16: все, что нужно знать о большом обновлении Apple

Новая версия мобильной платформы доступна для всех устройств, кроме моделей старше iPhone 8 – по сравнению с iOS 15, из списка поддерживаемых устройств пропали линейки iPhone 6S и iPhone 7.

В iOS 16 Apple полностью переделала экран блокировки, обновила "Сообщения", "Дом", "Кошелек" и "Карты", добавила общее облако для хранения фото и видео всей семьи и разрешила пользоваться "Фитнесом" без фирменных часов.

Одной из наиболее разрекламированных функций iOS 16 стала Always On Display. Экран айфона, даже будучи выключенным, демонстрирует пользователю время, уведомления, дату и другую системную информацию – как сейчас, это происходит в Apple Watch – при этом потребляя минимальное количество энергии.

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