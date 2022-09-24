Отныне актуальная версия Telegram на iOS не поддерживает iPhone 5 и младше.

Популярный мессенджер Telegram внезапно перестал работать на старых Apple-смартфонах. Теперь мобильное приложение поддерживается только на айфонах под управлением на iOS 11 и выше.

Таким образом, пользоваться Telegram на iOS теперь смогут только владельцы iPhone 5S и более новых моделей, сообщает канал Telegram Info. Проблема имеет массовый характер и как-то связана с устаревшим ПО.

Известно, что вчера клиент Telegram для iOS обновился до версии 9.0.1, в котором разработчики вернули функцию гиперссылок в меню форматирования, которая пропала в предыдущем обновлении. Также, согласно источнику, из мессенджера убрали плашку "Telegram" со скриншотов на iPhone 14 Pro и Pro Max, а также добавили поиск сторонних эмодзи при выборе статуса и реакции.

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Чтобы продолжать пользоваться Telegram на старых Apple-гаджетах, нужно скачать апп TestFlight с проблемного устройства и, следуя инструкциям, поставить более старую версию "телеги". Разумеется, если вы владеете iPhone 5S или более старой моделью и еще не обновили Telegram, то лучше не делать этого.

Мессенджер Telegram крупно обновился: что появилось нового

17 сентября команда Telegram представила новую версию популярного мессенджера – 9.0 – в которой основной акцент был сделан на подписчиках Telegram Premium и владельцах Android.

Напомним, в июне в Telegram появилась платная версия. Премиум-пользователи получают специальный бейдж в виде звезды рядом с именем, доп. стикеры и реакции, возможность расшифровки войсов в текст и смены дефолтной иконки приложения на эксклюзивные.

К слову, УНИАН рассказывал, как создать стикеры для Telegram из любых изображений и текста. Потратьте немного времени, чтобы удивить своих собеседников и разнообразить общение.

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