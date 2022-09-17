В текущем обновлении основной акцент был сделан на подписчиках Telegram Premium и владельцах Android.

Команда Telegram представила новую версию популярного мессенджера – 9.0 – в которой добавила новые фишки для владельцев платной подписки, Android-юзеров и многое другое.

Что появилось нового:

Новые реакции – в том числе те, которые раньше можно было отправлять только c подпиской Telegram Premium: например, 🤣, 😐, 🐳.

– в том числе те, которые раньше можно было отправлять только c подпиской Telegram Premium: например, 🤣, 😐, 🐳. Кастомные статусы из эмодзи вместо Telegram-звездочки. Актуально для подписчиков Telegram Premium.

из эмодзи вместо Telegram-звездочки. Актуально для подписчиков Telegram Premium. Новый экран регистрации в iOS и новые методы входа в аккаунт. Теперь можно подключить коды на почту, входить с помощью Apple ID или аккаунта Google.

в iOS и в аккаунт. Теперь можно подключить коды на почту, входить с помощью Apple ID или аккаунта Google. Новые ссылки на профили пользователей . Вместе со стандартными адресами @username в Telegram заработали ссылки в виде t.me/username.

. Вместе со стандартными адресами @username в Telegram заработали ссылки в виде t.me/username. Управление очередью загрузок на Android . Меняя порядок загрузок, повышается или понижается приоритет.

Новая версия уже доступна всем пользователям iOS, в Google Play апдейт появится до конца дня.

Видео дня

Напомним, в июне в Telegram появилась платная версия. Премиум-пользователи получают специальный бейдж в виде звезды рядом с именем, доп. стикеры и реакции, возможность расшифровки войсов в текст и смены дефолтной иконки приложения на эксклюзивные.

Также УНИАН рассказывал, как создать стикеры для Telegram из любых изображений и текста. Потратьте немного времени, чтобы удивить своих собеседников и разнообразить общение.

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