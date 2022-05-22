Поддержка яблочных устройств с версиями iOS 10 и iOS 11 будет прекращена уже этой осенью.

Самый популярный мессенджер в мире – WhatsApp – перестанет работать и обновляться на некоторых моделях iPhone, начиная с осени. А если быть точнее, то с 24 октября.

Речь идет о яблочных устройствах с версиями iOS 10 и iOS 11, сообщает портал WABetaInfo.

Таким образом, WhatsApp больше не будет совместим с iPhone 5 и iPhone 5C: оба девайсы не смогут обновиться до iOS 12. Отмечается, что отказ от поддержки устаревших версий операционки необходим "для реализаций поддержки новых функций, появившихся в мессенджере"

Учитывая это, многие пользователи iPhone не могут запустить популярное приложение для обмена сообщениями WhatsApp. Тем, у кого есть iPhone 5s/6 или 6s под управлением iOS 12, пока не стоит переживать, так как разработчики будут продолжать их поддерживать. Но, как долго – покажет время.

Ранее УНИАН уже писал, что Apple прекращает производство легендарного гаджета. Речь идет о музыкальном плеере iPod, который появился на рынке техники более 20 лет назад.

А еще ранее купертиновцы заявили об отказе от обновлений для iPhone 6+. Устройство больше не будет получать никаких обновлений от Apple, а запчасти для него полностью совсем скоро выйдут из обихода. И, вполне вероятно, еще одна поломка станет уже фатальной.

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