Самое заметное нововведение – поддержка свайпа в стандартной клавиатуре на украинском языке.

Apple выпустила публичную версию iOS 16.4, одной из главных фишек которой стало появление поддержки украинского (и русского) языка в стандартной свайп-клавиатуре. Теперь можно набирать слова, не отрывая палец от экрана.

С момента выхода "свайпов" в iOS 13 украинским пользователям с "айфонами" приходилось скачивать сторонние клавиатуры – теперь они доступны без каких-либо дополнительных приложений. Для того, чтобы включить функцию, нужно активировать пункт "Проведение пальцем для ввода" в настройках.

Другим полезным нововведением стало "Изоляция голоса" во время обычных звонков. Функция включается в шторке во время вызова и блокирует окружающий шум, выделяя голос говорящего. Прежде данная возможность работала лишь для звонков через FaceTime.

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Помимо этого, в новой версии iOS появились:

новые 21 эмодзи, включая гуся и осла;

возможность отправки уведомлений веб-приложениями, добавленными на главный экран;

возможность указывать отдельную учетную запись Apple ID для скачивания бета-версий.

Также свежее обновление содержит исправление нескольких важных багов и критических уязвимостей, а также ряд других более мелких улучшений. Апдейт весит около 2 ГБ и уже доступен для скачивания через настройки.

А меж тем Apple готовится к анонсу новых весенних гаджетов. В начале марте компания представила "желтый" iPhone 14, а в ближайшие месяцы ожидается премьера 15-дюймового MacBook Air на чипе М2 и Mac Pro тоже с чипом M2.

Также весной-летом Apple выпустит специальную версию AirPods Pro с USB-C. Скорее всего, новый разъем будет единственным нововведением.

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