Удивительно, но самой большой симпатией пользуются старые Айфоны, которые отличаются маленьким экраном, по сравнению с современными моделями.

В сети появился довольно интересный рейтинг самых любимых пользователями "яблочных" устройств – он составляется с оглядкой не на тесты, а на реальные отзывы их владельцев. Примечательно, что в нем ни одного свежего iPhone.

Лидером по итогам голосования оказался 10,5-дюймовый планшет iPad Pro, который собрал 96,67% положительных отзывов. Вторым стал iPad Air 4: им полностью довольны 96,33% пользователей.

На третьей строчке разместился iPhone 12 mini (95,96%), который фактически "похоронил" всю линейку Mini, так как его попросту отказывались покупать. Да, Apple выпустила iPhone 13 Mini, но лишь потому, что для его производства было уже все готово. Однако спустя годы после выпуска отношение к компактному девайсу поменялось.

Видео дня

Еще один айфон – iPhone SE (2020) – разместился на четвертой строчке, а iPad Pro 4 (12,9") замыкает топ-5 "народного" рейтинга iOS устройств. Что касается свежих iPhone 14, то ни одна из моделей не попала даже в топ-20.

В сериях iPhone 12 и iPhone 13 Apple попыталась вернуть на рынок смартфоны с маленьким экраном. Однако продажи оставляли желать лучшего, и компания заменила компактные "мини" на "плюс" с увеличенным экраном. Однако iPhone 14 Plus тоже оказался никому не нужен.

Также в сети было немало слухов о том, что Apple решила похоронить линейку iPhone SE из-за слабых продаж, однако теперь все больше источников утверждают, что купертиновцы перезапустили разработку условного iPhone SE 4.

Ожидается, что новый бюджетный смартфон получит дизайн iPhone 14, порт USB-C и новую кнопку "Действие". Однако выйдет он не раньше 2025 года.

Вас также могут заинтересовать новости: