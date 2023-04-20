iPhone SE 4 должен был стать испытательной площадкой собственных модемов Apple.

Условный iPhone SE 4 больше не входит в планы Apple, сообщил авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо. Ранее в этом месяц он же писал, что именно на этой модели компания планирует протестировать собственные модемы 5G, прежде чем применять его к своим флагманским моделям.

Эксперт говорит, что любые разрабатываемые в настоящее время модели iPhone SE 4 являются просто инженерными прототипами для продолжающейся разработки фирменных 5G-чипов.

Напомним, в начале года тот же Куо сообщил, что Apple "похоронила" линейку iPhone SE из-за слабых продаж бюджетных моделей. Однако спустя несколько месяцев он же и опроверг эту информацию, написав, что разработка возобновлена, хотя компания присматривается к гораздо более поздней дате выпуска (2025 год), чем предполагалось изначально.

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Однако теперь источник говорит, что речь все же про отмену релиза. Куо полагает, что Apple вряд ли возьмется за разработку устройства с ограниченной коммерческой привлекательностью в 2026 году и позднее. К этому моменту мы, вероятно, будем размышлять о линейке iPhone 18.

Прошлогодние iPhone SE оказались никому не нужны

Актуальная модель iPhone SE была выпушена в марте 2022 года за $430. Она получила 4,7-дюймовый дисплей Retina HD, защиту от воды по стандарту IP67, наличие кнопки Home, 12-Мп камеру и улучшенную батарею.

Однако спрос на бюджетный смартфон оказался крайне низким. Одной из главных причин называют устаревший дизайн, маленький экран и слабый аккумулятор. Упоминалось, что Apple даже пришлось сократить производство из-за неходового спроса.

Отметим, что первое поколение iPhone SE вышло в 2016 году. Сегодня это самые доступные смартфоны Apple, выпускаемые в "старом" дизайне, но с современным процессором.

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