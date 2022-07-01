Редакция портала Gizchina определила лучшие смартфоны июня, которые запомнились им больше остальных. Рейтинг состоит из устройств как флагманского, так и бюджетного сегмента.
Одним из самых интересных смартфонов июня по версии обзорщиков является Poco F4, который предлагает 6,67-дюймовый экран AMOLED с разрешением Full HD+, поддержкой Dolby Vision и HDR10+ и частотой обновления 120 Гц.
Помимо большой диагонали он оснащен тройной камерой с основным сенсором на 64 МП. Телефон располагает стереодинамиками с Dolby Atmos, что делает его отличным выбором для мультимедиа и развлечений. Смартфон доступен в Украине по цене от 22 тыс. грн.
Еще одна новинка, которая попала в список – Galaxy F13. В этом смартфоне Samsung эксперты прежде всего выделяют 6,6-дюймовым IPS-дисплеей с разрешением 2400 x 1080 и защитой Corning Gorilla Glass 5.
Устройство также может похвастаться одним из лучших соотношением площади экрана и габаритов корпуса. Цена: от 150 долларов (4400 грн).
Отдельного внимания также заслуживает смартфон Oppo Reno 7A. Аналитики хвалят модель за 6,4-дюймовый экран AMOLED с разрешением 2400 × 1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 600 нит.
Особое внимание также уделяется восьмиядерному чипсету Qualcomm Snapdragon 695, который в тандеме с графическим процессором Adreno 619 способен обрабатывать большинство игр без особых проблем. Стоит смартфон около 335 долларов США или 10 тысяч в гривнах.
В список лучших смартфонов июня по версии Gizmochina также попали
- Poco X4 GT;
- Poco C40;
- Motorola Moto G82;
- Realme GT Neo 3T;
- HUAWEI nova Y90 и другие.
Ранее УНИАН уже писал, что Ultra-версия Samsung Galaxy S22 была признана лучшим фотофлагманом 2022 года по версии специалистов портала XDA-Developer. В тест также попали Vivo V21, iPhone 13 Pro, Google Pixel 6 Pro и другие.
Также упоминалась десятка самых популярных смартфонов по итогам первой половины 2022 года. В список неожиданно попала модель компании Apple, выпущенная почти 5 лет назад.