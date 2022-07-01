Одним из самых интересных смартфонов июня по версии обзорщиков является Poco F4.

Редакция портала Gizchina определила лучшие смартфоны июня, которые запомнились им больше остальных. Рейтинг состоит из устройств как флагманского, так и бюджетного сегмента.

Одним из самых интересных смартфонов июня по версии обзорщиков является Poco F4, который предлагает 6,67-дюймовый экран AMOLED с разрешением Full HD+, поддержкой Dolby Vision и HDR10+ и частотой обновления 120 Гц.

Помимо большой диагонали он оснащен тройной камерой с основным сенсором на 64 МП. Телефон располагает стереодинамиками с Dolby Atmos, что делает его отличным выбором для мультимедиа и развлечений. Смартфон доступен в Украине по цене от 22 тыс. грн.

Еще одна новинка, которая попала в список – Galaxy F13. В этом смартфоне Samsung эксперты прежде всего выделяют 6,6-дюймовым IPS-дисплеей с разрешением 2400 x 1080 и защитой Corning Gorilla Glass 5.

Устройство также может похвастаться одним из лучших соотношением площади экрана и габаритов корпуса. Цена: от 150 долларов (4400 грн).

Отдельного внимания также заслуживает смартфон Oppo Reno 7A. Аналитики хвалят модель за 6,4-дюймовый экран AMOLED с разрешением 2400 × 1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 600 нит.

Особое внимание также уделяется восьмиядерному чипсету Qualcomm Snapdragon 695, который в тандеме с графическим процессором Adreno 619 способен обрабатывать большинство игр без особых проблем. Стоит смартфон около 335 долларов США или 10 тысяч в гривнах.

В список лучших смартфонов июня по версии Gizmochina также попали

Poco X4 GT;

Poco C40;

Motorola Moto G82;

Realme GT Neo 3T;

HUAWEI nova Y90 и другие.

Ранее УНИАН уже писал, что Ultra-версия Samsung Galaxy S22 была признана лучшим фотофлагманом 2022 года по версии специалистов портала XDA-Developer. В тест также попали Vivo V21, iPhone 13 Pro, Google Pixel 6 Pro и другие.

Также упоминалась десятка самых популярных смартфонов по итогам первой половины 2022 года. В список неожиданно попала модель компании Apple, выпущенная почти 5 лет назад.

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