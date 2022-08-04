Дизайн новинки схож с OnePlus 10 Pro, но характеристики чуточку скромнее.

Компания OnePlus представила на рынке флагманских смартфонов 10T. Его главная фишка – 150-ваттная зарядка. От 0 до 100% смартфон заряжается всего за 19 минут.

Дизайн новинки схож с OnePlus 10 Pro, но характеристики чуточку скромнее, передает GSMArena.

Внутри стоит Snapdragon 8+ Gen 1 с батареей на 4800 мАч, 8/12/16 ГБ оперативной памяти на выбор и продвинутая система охлаждения, которая позволяет смартфону не перегреваться в процессе 150-ваттной зарядки.

Дисплей представлен 6.7-дюймовым AMOLED'ом с разрешением 2412×1080 пикселей, адаптивной частотой обновления до 120 Гц, поддержкой HDR10+ и яркостью на уровне 950 нит. Камеры три: основной модуль на 50 МП (Sony IMX76), ультраширик на 8 Мп (119,9 градусов) и макро на 2 Мп. Разрешение селфи-датчика составляет 16 Мп.

Из прочих особенностей: модуль NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, LTE, 5G. Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей. Есть и стереодинамики.

Продажи в Европе начнутся в конце августа. Версия на 8+128 ГБ будет стоить 699 евро (около 26 400 грн), а на 16+256 ГБ – 799 евро (~30 100 грн).

Напомним, ранее Asus представила Zenfone 9 – один из самых компактных флагманских смартфонов. У новинки экран с диагональю 5,9 дюймов, а за производительность отвечает топовый Snapdragon 8+ Gen 1.

Также УНИАН сообщал, что Xiaomi начала продажи нового недорогого смартфона Redmi 10A Sport. Это улучшенная версия хитового Redmi 10A, представленного в марте этого года.

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