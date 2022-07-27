Даже в этой модификации смартфон получил приятный ценник по мерках всего рынка.

Без громких презентаций и пресс-релизов компания Xiaomi начала продажи нового недорогого смартфона Redmi 10A Sport. Это улучшенная версия хитового Redmi 10A, представленного в марте этого года.

Новинка отличается от предшественника объемом оперативной памяти – тут ее 6 ГБ, передает портал Xiaomiui.

Остальные спецификации прежние:

IPS-экран с диагональю 6,53 дюйма и разрешением 1600 х 720 пикселей;

процессор MediaTek Helio G25 с частотой до 2,0 ГГц;

13-МП модуль сзади и селфи-камера на 5 Мп спереди;

аккумулятор объемом 5000 мАч, зарядка 10 Вт через microUSB;

Из коробки Redmi 10A Sport работает на "операционке" Android 11 с оболочкой MIUI 12.5. Смартфон представлен единственной версией со 128 ГБ флеш-памяти. Ее стоимость – 135 долларов (4900 грн).

Напомним, ранее Xiaomi представила на рынке смартфонов свое новое детище Qin F22 Pro, который сам производитель окрестил "королем кнопочных телефонов".

Еще раньше компания выпустила доступный монитор для работы чуть дешевле $75 – с разрешением FullHD, яркостью 300 нит и частотой обновления 75 Гц.

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