Стоимость Zenfone 9 в Европе начинается от 799 евро (около 29 999 грн) за версию 8+128 ГБ.

Компания Asus представила Zenfone 9 – один из самых компактных флагманов на рынке. У новинки экран с диагональю 5,9 дюймов, а за производительность отвечает топовый Snapdragon 8+ Gen 1.

Среди других особенностей – влагозащита по стандарту IP68 и шестиосевая стабилизация на основной камере, призванная сделать съемку максимальной плавной.

Технические характеристики Zenfone 9

Габариты: 146,5×68,1×9,1 мм, 169 г;

Дисплей: 5,9", AMOLED-матрица, 2400×1080, 120 Гц;

Процессор: Snapdragon 8+ Gen 1;

Память: ОЗУ – до 16 ГБ (LPDDR5). ПЗУ – до 256 ГБ (UFS 3.1);

Батарея: 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт;

ОС: Android 12.

На тыльной части смартфона расположился блок с двумя камерами: главная на 50 Мп с поддержкой записи видео в 8K и широкоугольная на 12 Мп. Селфи-камера на 12 Мп, как и сканер пальца, врезана в левый верхний угол.

Стоимость Zenfone 9 в Европе начинается от 799 евро (около 29 999 грн) за версию 8+128 ГБ. Будут версии на 8+256 и 16+256 ГБ памяти, но ценник озвучили только на стандартную модель.

Ранее компания Xiaomi начала продажи нового недорогого смартфона Redmi 10A Sport. Это улучшенная версия хитового Redmi 10A, представленного в марте этого года.

Также на рынке были представлены "убийцы" Apple Watch от Realme с функцией звонков за 44 доллара. Пользователям будут доступны более сотни циферблатов и автономность до семи дней.

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