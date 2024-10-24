Американский производитель видеокарт для компьютеров NVIDIA запретил российским и белорусским пользователям обновлять драйверы для видеокарт с официального сайта. Об этом сообщили российские СМИ.
При попытке загрузить драйверы с официального сайта компании, если пользователь находится в России или Беларуси, появляется сообщение об ошибке доступа.
Также при открытии страницы говорится о том, что запрос на загрузку заблокирован фаерволом Edgecast WAF. В свою очередь программа GeForce Experience тоже блокирует загрузку обновлений для драйверов.
Однако если использовать VPN с IP-адресом другой страны, то драйверы загружаются без ограничений.
Кроме того, в России надеются, что это может быть временный сбой, но точная причина пока неизвестна.
NVIDIA - последние новости
Как писал УНИАН, техногигант NVIDIA остановил производство своей самой популярной видеокарты. Отмечается, что до выхода RTX 5060, предположительно, в начале 2025 года, GeForce RTX 3060 12 ГБ и GeForce RTX 3060 8 ГБ вряд ли удастся найти новыми.
Также стало известно, что компания в январе 2025 года представит новую серию видеокарт GeForce RTX 50, однако они могут стоить больших денег. Точных цен инсайдер не называет, лишь приблизительный диапазон стоимости каждой модели GPU.