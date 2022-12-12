Все новинки уже доступны для покупки в Китае, в начале 2023 года они доберутся и до Европы.

Китайский техногигант Xiaomi в воскресенье, 11 декабря, провел глобальную презентацию, на которой анонсировал много новых устройств, включая линейку смартфонов Xiaomi 13, смарт-часы Watch S2, компьютер Mini и колонку Sound Pro.

Ритейлеры и журналисты уже начали получать новинки на продажу и обзоры, и стали выкладывать фотографии устройств. Собрали некоторые из доступных снимков в этом материале.

Смартфоны Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro

Видео дня

Смарт-часы Xiaomi Watch S2

Умная колонка Xiaomi Sound Pro

Мини-ПК Xiaomi Mini

Подробнее про линейку смартфонов Xiaomi 13

В нее вошло две модели – Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. Они отличаются по дизайну, но обе получили новый процессор Snapdragon 8 Gen 2 и оптику Leica.

Младшая модель с 6.36-дюймовой матрицей отчасти походит на последние версии iPhone за счет плоских граней и расположения камер, а у старшей края скругленные и экран-водопад диагональю 6.73 дюйма. Экраны смартфонов предлагает 120 Гц и пиковую яркость до 1900 нит.

Вместе с тем выросли и ценники. Стоимость Xiaomi 13 начинается от 3999 юаней (~21 000 грн) за модель 8+128 ГБ, а Xiaomi 13 Pro – от 4999 юаней (~26 4000 грн).

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