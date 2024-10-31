Ранее эти возможности были доступны только в мобильном приложении.

Разработчики OpenAI объявил о запуске реалистичного голосового ассистента ChatGPT для десктоп-приложений macOS и Windows. Ранее этот функционал был доступен только на мобильных платформах.

Режим Advanced Voice работает на основе языковой модели GPT-4o. Благодаря ему, речь чат-бота сложно отличить от настоящего собеседника – у ChatGPT реалистичная интонация с паузами и периодическими запинками. А еще он способен улавливать разные интонации и соответствующим образом корректировать свои ответы.

Пользователи могут выбрать один из пяти голосов в приложении чат-бота – они созданы при участии профессиональных актеров дубляжа. Послушать каждый из них можно по ссылке.

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У голосового режима есть бесплатная версия, но разговаривать с ChatGPT получится не дольше 10 минут за раз. Чтобы пользоваться новыми возможностями без ограничений, нужно иметь подписку Plus или Enterprise.

Скачать ChatGPT для macOS можно с сайта OpenAI, а версию для Windows – в Microsoft Store.

Как сообщал УНИАН, этим летом OpenAI представила собственную поисковую систему на основе искусственного интеллекта. Особенность SearchGPT – не просто выдавать перечень ссылок, но и пытаться организовать и осмыслить их. Это делает его серьезной угрозой для Google.

А зимой 2024 года OpenAI планирует запустить новую большую языковую модель Orion. По ожиданиям разработчиков, эта модель должна выйти на уровень общего искусственного интеллекта (AGI). Общение с таким ИИ будет напоминать общение с живым человеком.

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