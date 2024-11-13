FrontierMath стал самым настоящим вызовом для ChatGPT и Gemini.

Похоже, что до технологической сингулярности нам ещё далеко. Исследователи из организации Epoch AI представили новый математический бенчмарк FrontierMath, с которым пока не справляются даже самые продвинутые модели искусственного интеллекта.

FrontierMath содержит в себе множество сложнейших математических выражений. Модели Claude 3.5 Sonnet, GPT-4o, o1-preview и Gemini 1.5 Pro решают меньше двух процентов задач. При этом во время тестированя у ИИ есть полный доступ к среде Python для обчислений и дебагинга. Для сравнения, в более старых бенчмарках, вроде GSM8K или MATH, модели правильно решают более 90% уравнений.

Главной особенностью FrontierMath является то, что задачи оттуда ранее нигде не публиковались, то есть нейросети не могли заранее обучиться решать такие выражения.

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Как видно на графике, самой продуктивной моделью оказалась Gemini 1.5 Pro, но даже она смогла решить менее 2% задач. Главным аутсайдером стала LLM от Илона Маска Grok 2 Beta, которая сейчас тестируется в Twitter, она не смогла решить ни одного уравнения.

Для создания теста FrontierMath было задействовано 60 математиков из университетов по всему миру. Задачи в бенчмарке охватывают множество областей, включая теорию чисел и алгеабраическую геометрию. У специалистов может уйти несколько дней, чтобы решить одну задачу из теста.

Ранее мы рассказывали, что генеральный директор OpenAI Сэм Альтман считает, что в ближайшие 5 лет человечество создаст ИИ-модель, которая осознает себя.