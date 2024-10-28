Пока что в планах у Google выпустить ИИ-помощника "Джарвиса", который возьмет на себя управление вашим браузером.

Google создает интеллектуального помощника на базе пока не анонсированной версии Gemini. Новинка проходит под кодовым названием "Джарвис". Главная цель – это автоматизация ваших привычных задач при работе в браузере.

"Джарвис" будет самостоятельно выполнять все, что скажет пользователь – например, открывать страницы, заполнять веб-формы, осуществлять поиск, компилировать данные и работать с ними. В качестве примера в Tom's Guide упоминают бронирование авиабилетов или покупка продуктов.

По данным источников, ассистента анонсируют в декабре, однако эти планы могут измениться. Google также может изначально предоставить доступ к новинке только тестерам, чтобы выявить и исправить ошибки перед более масштабным запуском.

Видео дня

Ведущие IT-техногиганты активно развивают подобные технологии. Например, Microsoft работает над Copilot Vision, который сможет просматривать содержимое веб-страниц, на которых находится пользователь, чтобы выдавать ему наиболее точные советы и подсказки.

В будущем Google хочет выйти за рамки контроля браузера. Сообщается, что компания заинтересована в создании ИИ-агента, который будет контролировать ваш компьютер за вас, позволяя давать ему команды (например, открывать ваши рабочие приложения и упорядочивать их на дисплее), взаимодействуя с системой от вашего имени.

Ранее сообщалось, что Google инвестирует в ядерную энергетику из-за растущего аппетита ИИ, а Microsoft "воскресила" выведенный из эксплуатации ядерный реактор для питания ИИ-серверов. В истории США еще не было такого, чтобы закрытая АЭС возвращалась в строй и тем более поставляла всю энергию одному заказчику.

Меж тем OpenAI зимой представит новую модель ИИ. По ожиданиям разработчиков, эта модель должна выйти на уровень общего искусственного интеллекта (AGI). То есть общение с ней будет напоминать общение с живым человеком.

Вас также могут заинтересовать новости: