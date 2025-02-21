В отличие от многих ИИ-моделей, которые застряли в 2023 или 2024 годах, знания Grok 3 обновляются в реальном времени.

Grok, разработанный стартапом Илона Маска xAI – относительно новый игрок на рынке чат-ботов. Но довольно быстро стало понятно, что это не просто еще один генеративный ИИ, а принципиально новый инструмент с самостоятельным подходом к обработке, анализу данных и творческим задачам.

Большое значение для его популяризации сыграл доступ к актуальной информации в реальном времени, что отличает Grok от ChatGPT и других конкурентов. Это заявление стало реакцией Маска на комментарий одной из подписчиков в Twitter

"Grok 3 не имеет конкретной "даты отсечения знаний". В отличие от моделей GPT, которые постоянно устаревают на год или больше, Grok всегда актуален. Это на самом деле большое дело и, вероятно, заслуживает более подробного обсуждения", – говорится в сообщении.

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На вопрос о том, насколько актуальной является база третьей версии Grok, чат-бот ответил: "Мои знания постоянно обновляются, благодаря этому у меня есть информация вплоть до настоящего времени".

Ранее компания хAI объявила, что новейший чат-бот Grok 3 теперь доступен бесплатно всем пользователям до тех пор, пока сервера смогут справляться с нагрузкой.

По словам самого Маска, Grok 3 – "самый умный ИИ на Земле". Ранняя версия новой модели сейчас превосходит ChatGPT, DeepSeek и другие решения от конкурентов во всех топовых тестах, включая математику, науку и программирование.

Превосходство Grok 3 над последним обновлением ChatGPT от OpenAI может усилить и без того напряженную конкуренцию между компаниями. Напомним, что Маск создал xAI в 2023 году как альтернативу OpenAI, которую он открыто критикует за переход на коммерческие рельсы. Маск даже возглавил группу инвесторов, предлагающих купить контрольный пакет акций OpenAI.

Конкуренты OpenAI ранее анонсировали выпуск GPT-5 в ближайшие месяцы. Ожидается, что это будет не просто новая языковая модель, а революция в мире ИИ. Она будет способна изучить любую задачу, которые люди смогут придумать. Это сделает ее неотличимым от человека.

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